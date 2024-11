Kiko Matamoros se rompe al recordar el episodio más duro de su vida: "Sufrí abusos"

Después de la cancelación de Sálvame, Kiko Matamoros estuvo un tiempo apartado de la pequeña pantalla, pero ha regresado con más fuerza que nunca. Lo cierto es que su historial en el mundo del corazón le ha convertido en un personaje interesante, por eso son muchos los periodistas que quieren hablar con él. El último en hacerlo ha sido Arnáu Martínez, quien acaba de estrenar su propio pódcast.

Kiko Matamoros conoce a Arnáu porque trabajaron juntos en Telecinco y le ha concedido una sincera entrevista. Lo que más ha llamado la atención es que ha desvelado que sufrió abusos durante su adolescencia. Es el episodio más duro de su vida y se ha roto al sacarlo a la luz.

«Sufrí abusos físicos y psicológicos en el colegio. Muchísimos. Lo conté cuando se decidió que había que abrir por una vez el melón de los abusos sexuales en la infancia y en los centros escolares», ha contado visiblemente afectado. Insiste en que estos presuntos hechos han marcado su vida para siempre y le han condicionado a la hora de hacer ciertas cosas.

Kiko Matamoros en su última entrevista. (Foto: YouTube)

«Eso no lo perdono, lo asumes. Condiciona tu comportamiento con respecto de todo, no solo en lo sexual. Es un problema psicológico que condiciona tu personalidad. Afortunadamente, el mayor problema que tuve fueron unos tocamientos de los que salí sin daño», empieza diciendo. Y añade: «No sé valorar hasta qué punto me ha podido producir un rechazo hacia determinadas actitudes, tampoco creo que pueda saberlo. Me ha condicionado la personalidad, incluso mi sexualidad. Y mi felicidad también, durante un tiempo viví atormentado. Estamos hablando desde los 7 a los 12 años».

El colaborador siempre se ha mostrado fuerte. Su imagen pública está marcada por su característico temperamento, pero con el paso del tiempo va mostrando su verdadera identidad.

Kiko Matamoros en su última entrevista. (Foto: YouTube)

Aunque muchos lo han olvidado, no es la primera vez que toca el tema de los abusos. En su momento dio una entrevista al diario El Mundo y habló exactamente de lo mismo. Cree que en este medio contó demasiadas cosas y está algo arrepentido. «No me gustan muchas cosas de las que dije, no porque no fueran verdad, sino porque le causé un daño a terceros a los que quiero muchísimo. Al final, también hay que ser consciente de que la vida nos pone en un momento tiempo, espacio donde no somos dueños de nuestros actos. Te hablo de la España de los años 60. Había un concepto de la autoridad que no tiene nada que ver con el que hay ahora».

Kiko Matamoros habla de su despido

El otro tema que ha tocado Kiko Matamoros en Chico de revista, el pódcast de Arnáu Martínez, también es interesante. Ha dado algunos datos sobre su despido de Mediaset, grupo en el que ha estado trabajando durante las dos últimas décadas de su recorrido profesional.

Kiko Matamoros en su última entrevista. (Foto: YouTube)

«Son más de 20 años de mi vida trabajando en Mediaset y soy agradecido a la gente que me ha dado la oportunidad de ganarme la vida y no solo a mí, a los míos también». Asegura que no le guarda rencor a nadie, al contrario. Está agradecido por todas las oportunidades que le han dado, pero quiere que los espectadores sepan su versión de los hechos.

«Yo comenté que nos habían echado, que es la realidad. No solo nos habían echado, nos habían matado como personajes. No existimos. Sé que hay gente que ha ido a un programa, me ha nombrado y no le han vuelto a llevar», comenta al respecto. Lo cierto es que tanto él como algunos de sus compañeros, entre los que se encuentran Belén Esteban o María Patiño, han dejado e tener repercusión dentro de la cadena.