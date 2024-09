Cien euros por minuto: el brutal sueldo de Kiko Matamoros en ‘Crónicas Marcianas’

Kiko Matamoros se ha convertido en uno de los personajes televisivos más conocidos de España. Su destacada presencia en programas de entretenimiento y prensa rosa le ha otorgado una gran fama a lo largo de los años. Tanto es así que, a pesar de la cancelación de Sálvame (el formato en el que participó durante más de una década), su nombre sigue acaparando titulares gracias a su polémico carácter y a sus sinceras opiniones, las cuales continúan siendo protagonistas en la crónica social del país. Cuenta con una larga trayectoria en el medio audiovisual, y precisamente sobre ella ha querido hablar durante su reciente visita al podcast Special People Club, presentado por Esty Quesada.

Esty Quesada, más conocida como ‘Soy una pringada’ en el universo 2.0, reconoció ser una gran fan de Crónicas Marcianas, el programa emitido por Telecinco en los años noventa en el que Kiko participó como tertuliano. Como no podía ser de otra manera, aprovechando la presencia del mismo en el espacio radiofónico, Quesada quiso preguntarle sobre aquella época televisiva y este contestó sin ningún tipo de tapujo: «Fue una época en la que se hacía una televisión salvaje, hoy sería totalmente impensable. Era muy divertido trabajar allí porque había mucha libertad. No solo había mucha libertad, sino que había mucho ingenio y había mucho conocimiento del medio y de lo que la gente demandaba y de lo que esperaban de ti», recordaba Matamoros.

Kiko continuaba deshaciéndose en halagos hacia Xavier Sardá, el presentador de Crónicas Marcianas, al que define como un auténtico «maestro». Pero la buena sintonía entre los compañeros y las anécdotas de aquellos años no fue lo único que el colaborador quiso destacar. Y es que, sin filtros, confesó la enorme cantidad de dinero que pudo llegar a ganar con cada una de sus apariciones en el programa: «Me llevaba 4.000 pavos por 40 minutos en la mesa. Mi hermano dice que se llevaba 18.000 euros. Eso es mentira. Llegó a cobrar 6.000 por programa. Dice que se fue, pero le echó Sardá», contó con su característico humor.

Su etapa como representante

A lo largo de la entrevista, Kiko Matamoros también habló de su época como representante de algunos rostros conocidos de nuestro país. «Cuando empecé mi experiencia profesional como representante, apliqué la lógica a las cosas y dentro de esa lógica y del mundo en el que me estaba moviendo, intentaba acercar la imagen de mi representado a la prensa y a los medios. […] Me sucedieron cosas tremendas. No me gusta señalar, pero, en fin, que soborné a unos cuantos, otros cuantos se dejaron sobornar y a otros fue imposible sobornarlos por la barbaridad por la que se querían vender. La tele antes era más corrupta», confesaba.