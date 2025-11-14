De Alejandro Sanz a Bad Bunny y Aitana: la impresionante alfombra roja de los Latin Grammy 2025

El MGM Grand Garden Arena de Las Vegas acogió el pasado 13 de noviembre una de las galas musicales más esperadas del año: los Latin Grammy. Con motivo de la celebración de su 26ª edición, se desplazaron hasta el enclave citado grandes figuras consolidadas de la industria, las cuales, como no podía ser de otra manera, se vistieron con sus mejores galas para disfrutar de la especial velada. Es por ello por lo que la alfombra roja se convirtió en un momento de despliegue de glamour y sofisticación por parte de grandes estrellas, algo que ha vuelto a situar en la primera línea mediática los looks más destacados de la gala.

Bad Bunny

Bad Bunny era el artista con más nominaciones de este año (12 para ser exactos), por lo que su llegada era una de las más esperadas. Aunque es habitual verlo con una vestimenta más relajada, para la ocasión quiso enfundarse en un traje negro de corte oversize que combinó con unos zapatos del mismo tono, una camisa blanca y una gorra a juego. Un estilo con el que, sin duda, ha derrochado elegancia y originalidad, así como también ha sabido transmitir el exitoso momento profesional en el que se encuentra.

Bad Bunny en los Latin Grammy 2025. (Foto: Gtres)

Alejandro Sanz

Haciendo gala de su elegancia, Alejandro Sanz escogió un smoking gris claro con camisa blanca y zapatos negros. Durante su paso por la alfombra roja, el cantautor posó con unas gafas de sol de aviador, así como también transmitió una gran seguridad de sí mismo.

Mandatory Credit: Photo Alejandro Sanz en los Latin Grammy 2025. (Foto: Gtres)

Aitana

Para Aitana, la velada ha sido una de las más importantes de su carrera, ya que ha conseguido su primer Latin Grammy gracias a su último álbum, Cuarto Azul. Pero más allá de eso, la catalana también logró triunfar en la red carpet con un look lleno de contrastes que acaparó todas las miradas de los presentes. Y es que lució un vestido negro con transparencias y combinación de texturas sobre una estructura acorsetada.

Aitana en los Latin Grammy 2025. (Foto: Gtres)

Karol G

Karol G confió en un diseño de Oscar de la Renta para los Latin Grammy 2025. Se trataba de un vestido brillante de color negro que contaba con un escote en V acabado en pico y un añadido de plumas en la cintura del mismo tono.

Karol G en los Latin Grammy 2025. (Foto: Gtres)

Pilar Rubio y Sergio Ramos

A pesar de que su trayectoria ha estado centrada en el fútbol, Sergio Ramos apareció por sorpresa en la alfombra roja de los Latin Grammy junto a su mujer, Pilar Rubio. La presentadora escogió un vestido negro de corte mini y palabra de honor terminada en forma de lazo que combinó con unos zapatos de tacón alto del mismo tono. Por su parte, el sevillano lució un traje de dos piezas formado por una blazer abotonada y un pantalón ancho negro.

Sergio Ramos y Pilar Rubio en los Latin Grammy 2025. (Foto: Gtres)

Además de los mencionados, tampoco pasaron desapercibidos los looks de Nicki Nicole, Raphael, Judeline, Yerai Cortés, Nathy Peluso, Rauw Alejandro, Maluma, Rozalén o Elena Rose, entre otros muchos.