Candela Márquez y Alejandro Sanz han compartido en redes una romántica cita protagonizada por besos y entre mariachis. Meses después del escándalo de Yvet Playà y los rumores de crisis de la pareja -ya que en un momento dado de su relación se dejaron de seguir en Instagram-, han reaparecido de lo más enamorados y cómplices. Desde que saliera a la luz su historia de amor, lo cierto es que la actriz y el artista español más internacional no se han escondido. De hecho, los mensajes públicos que se intercambiaban en el universo 2.0 no dejaban lugar a dudas de que estaban muy enamorados.

Vuelven a presumir de amor

Alejandro y Candela disfrutan de una sólida relación que comenzó hace un año. A pesar de los rumores de distanciamiento o incluso de ruptura, la pareja se ha antepuesto a todas las desavenencias e incluso escándalos y han continuado con sus planes juntos. Además de la polémica de Yvet Playà -la mujer que dijo haber mantenido un affaire con el intérprete de Corazón Partío-, se sumó un rumor de que Sanz mantenía una posible relación sentimental con Shakira tras un vídeo en el que aparecían los artistas de lo más cómplices. Sin embargo, no hubo pruebas de ello. Asimismo, sabido es que tanto la colombiana como el intérprete español son íntimos amigos y casi familia -ya que han coincidido en varias ocasiones en estudios de grabación para hacer colaboraciones-.

Tras ello, Candela Márquez decidió responder a los que rumoreaban sobre una posible relación de pareja entre Shakira y Alejandro. «Sin lugar a dudas… una de las mujeres más hermosas y talentosas de todos los tiempos», escribió la actriz junto a una imagen con la intérprete de Amarillo. Toda una declaración de intenciones, ya que Candela en muy pocas ocasiones se ha entrometido en las especulaciones sobre su pareja.

El plan más romántico de Alejandro Sanz y Candela Márquez. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Tras el huracán mediático que protagonizaron hace unos meses, la actriz y el artista han vuelto a presumir de su amor en redes sociales. Ha sido Márquez la que a través de sus historias temporales ha publicado su última cita con Sanz protagonizada por mimos, besos, abrazos, miradas cómplices y mariachis. «Celebrando un día muy especial», ha escrito la intérprete debajo del vídeo, en el que ha insertado la canción I love you, de Billie Eilish. Por su parte, el cantautor ha reposteado la publicación de su chica con un mensaje de lo más romántico entre corazones. «Para mí todos los momentos son especiales», ha añadido.

La pareja ha compartido un día de lo más especial entre besos y mariachis. (FOTOS: REDES SOCIALES)

Una prueba que no deja lugar a dudas de que la pareja disfruta uno de los momentos más dulces de su relación y que cualquier momento es perfecto para sorprenderse mutuamente.