Mónica Cruz sale en defensa de Alejandro Sanz y destaca la bondad del cantante

Mónica, muy amiga de Alejandro Sanz, se ha pronunciado respecto a la polémica del cantante con Ivet Playà. Algo, sobre lo que ha compartido una opinión de lo más contundente, y es que ella considera que cuando alguien hace algo así, lo hace «en plan dañino o para ganar dinero». «No voy a entrar ahí, porque es algo que nunca he hecho y no va conmigo». De ese modo, la actriz argumenta que «no cree que tenga un buen final». En su opinión, el cantante siempre se ha portado bien con sus fans, «algo que hemos visto todos, no es solo porque lo diga yo».

Y respecto a su relación de amistad con Sanz, Mónica asegura que esta situación «no le hace bien, ni a ella ni a él». Además, ha remarcado que «lo más importante en la vida es ser discreto, porque eso no trae nada bueno».

Alejandro Sanz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El drama entre Sanz y Playà estallaba después de que la joven acusase al intérprete de ‘Corazón partío’ de haberse aprovechado de ella y expusiese los entresijos de su relación. Algo, que la llevaba a sentarse en el plató de ‘De Viernes’, donde su versión no terminaba de convencer a los espectadores. A pesar de que Ivet aseguraba que su única intención era «contar la verdad para quedarse tranquila y ayudar a quien pueda ayudar», parece que ciertas pruebas podrían jugar en su contra.

Ivet Playà atendiendo a la prensa. (Foto: Gtres)

Por ejemplo, su intento de «comercializar con una revista del corazón». Mientras que, por su parte, el artista habla de una propuesta de negocios por parte de Ivet que él rechazó, motivo por el que la joven decidía arremeter en su contra. De ese modo, muchos se preguntan ahora si hubo algún intento de extorsión de por medio, o las intenciones de la que fuese íntima amiga de Alejandro Sanz eran realmente las de ayudar a otras personas a raíz de la gran cantidad de testimonios que ha podido recibir. «Me han agradecido mucho mi valentía por salir en redes sociales y contar mis sentimientos», aseguraba en televisión.

De momento, y según apuntan diversas fuentes, el cantante estaría más que dispuesto a tomar medidas legales contra ella, aunque todavía no ha habido un movimiento judicial definitivo.