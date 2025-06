Alejandro Sanz deja atrás la polémica en la comunión de sus dos hijos pequeños

En los últimos días, Alejandro Sanz se ha situado en el centro de la polémica tras conocerse el testimonio de Ivet Playà, una joven catalana que ha acusado al artista de haberse aprovechado de ella, asegurando que mantuvieron una relación «íntima y sexual» que terminó convirtiéndose en una «terrible pesadilla». Hasta ahora, el intérprete de Corazón Partió tan sólo se ha pronunciado a través de la red, donde ha negado, a golpe de comunicado, haberse beneficiado de la vulnerabilidad de la mencionada. Pero eso no es todo. En medio del revuelo que se ha generado en la esfera pública de nuestro país con dicha noticia, Alejandro Sanz ha celebrado la comunión de Dylan y Alma, los dos hijos que nacieron fruto de su relación con Raquel Perera.

Así, el cantante ha dejado a un lado la polémica y se ha centrado en lo que verdaderamente considera importante: su familia. Tal y como se puede ver en el Instagram de su ex pareja, Raquel Perera, la Primera Comunión de los dos pequeños tuvo lugar en la finca El Sueño de los Parrales, situada en Jarandilla de la Vera, Cáceres. Se trata de un enclave muy significativo tanto para Alejandro como para Raquel, ya que fue el lugar donde se dieron el «sí, quiero» en 2012. El cantante es el propietario del terreno y allí regresa siempre que puede para desconectar o para celebrar ocasiones especiales como esta.

Alejandro Sanz y Raquel Perera en la comunión de sus hijos, Alma y Dylan. (Foto: Instagram)

«Caminando con flores se abre siempre un bosque encantado», compartía la empresaria en la red con sus más de 165 mil seguidores. Junto a estas palabras, publicaba una fotografía en la que aparecía junto a Sanz y los pequeños de la casa, vestidos de gala y muy sonrientes.

En el resto de fotografías publicadas se puede ver que no faltó ningún tipo de detalle: desde una cuidada mesa de aperitivos y dulces con el nombre de los dos pequeños hasta guirnaldas de colores y tartas de varios pisos. Una decoración que, como no podía ser de otra manera, no ha dejado indiferentes a los invitados. «Nos gusta celebrar», escribía Perera.

Decoración de la Primera Comunión de los dos hijos de Alejandro Sanz. (Foto: Instagram)

Candela Márquez, una más en la familia

Entre los presentes, sin duda destacó Candela Márquez, actual pareja de Alejandro Sanz. En las últimas semanas, ambos han protagonizado diferentes rumores en los que se señalaba que podrían estar atravesando por una fuerte crisis. Pero nada más lejos de la realidad. O al menos así lo transmitieron durante la celebración, donde dejaron en evidencia el compromiso y la unión de ambos en un momento sumamente delicado tanto por las constantes especulaciones como por el testimonio (mencionado líneas más arriba) de Ivet Playà.