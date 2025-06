Así se encuentra la relación de Alejandro Sanz y Candela Márquez tras la polémica de Ivet Playá

Alejandro Sanz ha recibido una contundente acusación por parte de Ivet Playá, una joven catalán que asegura haber mantenido un romance secreto con él. El artista ha dado un paso adelante y ha admitido una parte de la historia, pero niega el testimonio de su antigua amiga e insinúa que todo ha sido fruto de una venganza. «Ivet, Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora», declaró el intérprete de Corazón partío a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales.

Instagram es una buena herramienta para tomar el pulso de Candela Márquez, la novia actual de Alejandro Sanz. Tal y como hemos comprobado en LOOK, la artista no ha dejado de seguir a su pareja, de hecho recientemente ha publicado contenido a su lado. Es decir, Candela no da crédito al testimonio de Ivet Playá y de momento todo continúa con normalidad.

Intagram de Candela Márquez. (Foto: Instagram)

Alejandro y Candela disfrutan de una sólida relación, a pesar de que han estado señalados por distintos rumores. Hace unas semanas, Sanz publicó una canción con Shakira y muchos comenzaron a especular con una posible relación sentimental entre ambos. Sin embargo, no hay pruebas que demuestren que los cantantes sean algo más que amigos y compañeros.

Candela Márquez utilizó su cuenta de Instagram, donde acumula un millón de seguidores, para compartir una foto con Shakira, demostrando así que jamás ha dudado de ella. «Sin lugar a dudas… una de las mujeres más hermosas y talentosas de todos los tiempos», escribió. Con todo esto, queda demostrado que Candela siempre ha estado al lado de Alejandro, a pesar de las teorías que circulan en las redes.

Alejandro Sanz, señalado por Ivet Playá

Alejandro Sanz durante un concierto. (Foto: Gtres)

Alejandro Sanz no se ha quedado callado ante el testimonio de Ivet. Él, igual que Candela, también ha recurrido al universo digital para dejar claro cuál es su versión de los hechos. «En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no», comenta al respecto. «Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad» , concluyó el artista.

Mientras tanto, Ivet se ha comprometido a sentarse en ¡De Viernes! para ampliar su testimonio. «Yo era su fan y él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes», defiende.

La joven catalana alude a la diferencia de edad que había entre ambos y garantiza que esto es la base de todo. «El tenía 49 años en ese momento. Sabía perfectamente lo que hacía, pero yo era una niña».

La discreción de Candela Márquez

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C A N D E L A M A R Q U E Z (@candelamarquezh)

Candela Márquez es artista y usa sus redes para publicar contenido relacionado con su carrera. Rara vez muestra algo que tenga que ver únicamente con su vida privada, pero en los últimos tiempos sí ha compartido contenido con Alejandro Sanz. ¿Es una declaración de intenciones? Quizá. Lo que está claro es que siguen juntos y que entre ellos no hay problemas.

Candela está plenamente integrada en el grupo de amigos de Alejandro Sanz. Es una más. Conoce a su entorno y todo hace pensar que la relación va más en serio que nunca.