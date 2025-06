El cantante Alejandro Sanz ha salido al paso de las recientes acusaciones que una joven, quien fue su fan durante años, ha hecho públicas, aclarando su versión de los hechos a través de una story en Instagram. Tras las graves declaraciones que apuntaban a una supuesta relación aprovechada y humillaciones, Sanz ha negado rotundamente haberse beneficiado de la situación o de la vulnerabilidad de la joven. «Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres», comienza diciendo. «Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora», añade.

Según relató la joven en varias entrevistas, la relación que mantuvieron fue compleja y prolongada en el tiempo, involucrando mucho más que sólo encuentros íntimos. Sin embargo, Alejandro Sanz ha insistido en que nunca hubo ningún tipo de abuso ni intención de aprovecharse de ella, y que lamenta profundamente cualquier malentendido que haya surgido a raíz de esta situación. «En el mes de mayo me ofreciste invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisar con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguire toda mi vida», expresa el cantante.

Story de Instagram de Alejandro Sanz. (Foto: RRSS) Alejandro Sanz ha concluido su comunicado con un mensaje conciliador dirigido a Ivet, deseándole lo mejor en su vida personal. «Te deseo que encuentres pronto tu camino y la felicidad que mereces», afirma, mostrando así su intención de cerrar la polémica con respeto y buena voluntad. Con estas palabras, aunque no ha entrado en detalles sobre el origen ni los términos exactos de su relación con Ivet, el cantante pretende poner fin a las especulaciones y dar un cierre a esta situación que ha generado tanta controversia en los últimos días, especialmente en redes sociales. Por el momento, Ivet Playà no ha respondido públicamente al comunicado emitido por Alejandro Sanz, manteniendo silencio ante las palabras del intérprete de Corazón partío. La versión de Ivet: una relación más allá de la admiración Fue el pasado fin de semana cuando Ivet Playà hizo pública su versión de la historia en un vídeo publicado en sus redes sociales. Según ella, la relación comenzó en 2015 cuando empezó a intercambiar mensajes con el cantante. Su primer encuentro ocurrió cuando ella tenía 18 años y él 49. Lo que comenzó como una relación de fan y artista, asegura, evolucionó hasta convertirse en un vínculo «íntimo y sexual». Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ivet (@ivetplaya) Además, Ivet relató que tuvo que mudarse sola a Madrid para trabajar con Alejandro, lo que añade una dimensión laboral a su relación. En declaraciones posteriores en el programa TardeAR, la joven explicó que durante años vivió escondiendo detalles para evitar que otros fans se enteraran, temiendo que se generara un «pifostio». Incluso durante el tiempo que trabajó con él, dice que todo tuvo que mantenerse en secreto para no enfadar a los seguidores del cantante. Ivet aclaró que desde hace unos meses ya no mantiene contacto con Alejandro; su última interacción pública en Instagram data de agosto de 2023. Explicó que la decisión de hablar públicamente responde a un proceso de liberación personal: tras pasar por un momento difícil, necesitaba «soltar» y «sanar» lo vivido.

