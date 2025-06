Una fan de Alejandro Sanz confiesa haber tenido una relación sexual con él: "Me sentí humillada"

Después de afrontar fuertes rumores de crisis con Candela Márquez, Alejandro Sanz se encuentra envuelto en una nueva e inesperada polémica. Aunque esta vez ha sido por parte de una fan que, con su testimonio, ha situado en el punto de mira la imagen del cantante. Su nombre es Ivet Playà y, a través de su cuenta oficial de TikTok, ha compartido con sus seguidores una historia que vivió con el intérprete de Corazón Partió y que, según sus propias palabras, acabó convirtiéndose en una «terrible pesadilla».

«Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero, sobre todo, por la mujer que soy hoy», comenzaba a decir. «Todo empezó en 2015. Yo era su fan y él pues, me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, una persona tan famosa y tan querida por todo el mundo, pues me mandara mensajes privados, me comentara mis fotos o incluso publicara cosas mías en sus redes», explicaba.

Ivet aseguraba que, según pasaba el tiempo, el vínculo entre ellos fue a más y que cuando ella cumplió la mayoría de edad y él tenía 49 años, decidieron dar el paso de conocerse. «Para mí ha sido muy duro asumir que Alejandro Sanz sabía perfectamente lo que yo era. Yo era una niña que con 19 años se puso a trabajar de dependienta para recorrerse toda España detrás de él. Llegué a ir a 10 conciertos en un mes y medio», proseguía. Añadía que no tenía duda de que Alejandro en todo momento «jugó con sus sueños y con su ilusión». Con 22 años dejó su hogar en Barcelona para mudarse sola a Madrid porque Sanz le contrató para trabajar para él, y fue en ese momento cuando todo cambió.

«En esa época no se espiaban las conversaciones que manteníamos en privado. Pero mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño. Un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla. No tengo palabras para expresar lo que he sentido», sentenciaba. La joven confesaba que se había sentido «engañada, utilizada y humillada» y que en el fondo tenía miedo por no saber quién había podido ver lo que ella mandaba al artista «en su más absoluta e íntegra intimidad».

«Siento que aún intentando justificarle, porque os juro que lo he intentado justificar de todas las maneras, sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba y considero moral e incluso humano», expresaba. En marzo de 2025, Alejandro Sanz concedió una entrevista a la revista Vanity Fair en la que contaba que las personas más peligrosas son las que tratan de huir de los problemas y que él, en ocasiones, lo hacía, llevándose a gente por delante. Unas declaraciones que Ivet ha corroborado, asegurando que ella ha sido una de esas personas que se ha llevado por delante.

«A mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. A mí me ha dado miedo. Él mismo lo reconoce, creo que vive en una realidad paralela que lleva construyéndose desde hace muchísimos años. Creo que se siente que está por encima del bien y del mal. Y eso es tremendamente peligroso, porque creo que en el fondo lo está. Todo el mundo se lo consiente y nadie es capaz de plantarle cara. Y eso es aún más peligroso», manifestaba.

«Conmigo no se firmó ningún papelito y en parte siento la responsabilidad moral porque puedo y porque creo que soy de las pocas que puede hacerlo, de plantarme aquí y demostrar que tarde o temprano la verdad sale a la luz. Conmigo se ha equivocado. Se ha equivocado hasta el final. Ya no soy esa niña que está dispuesta a todo para estar cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco. Y reconoce cuando alguien hace las cosas con corazón y cuando alguien se siente tan vacío por dentro que solo se siente bien utilizando el corazón de los demás. ¿Y ahora qué? Pues ahora la verdad. Ahora yo», concluía.

Como no podía ser de otra manera, el testimonio de Ivet ha ocasionado un gran revuelo en la red del que, por ahora, Alejandro Sanz ha preferido no pronunciarse al respecto y guardar silencio.