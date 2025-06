De Jaydy Michel a Candela Márquez: el complicado historial amoroso de Alejandro Sanz

No se habla de otra cosa. Una fan de Alejandro Sanz ha confesado que mantuvo una relación «íntima y sexual» con el cantante que terminó convirtiéndose en una «terrible pesadilla». Su nombre es Ivet Playà y, según ha narrado, su vínculo con el intérprete empezó cuando este le siguió en las redes sociales y comenzaron a intercambiar mensajes. Su unión fue creciendo con el paso del tiempo, hasta que se conocieron en persona y empezaron a ser algo más que amigos. No obstante, la joven ha confesado que se sintió «engañada, utilizada y humillada». Como no podía ser de otra manera, el relato de la mencionada no ha tardado en dar la vuelta a la red, algo que ha generado una gran expectación en torno a la compleja y larga vida sentimental del artista.

La primera relación conocida de Alejandro Sanz fue con Jaydy Michel. Su historia de amor comienza en 1997 y justo tres años después se dieron el «sí, quiero» en Bali, aunque nunca llegaron a validarlo en España. En 2001 dieron la bienvenida a su primera y única hija en común, Manuela, pero todo se torció en 2005, cuando decidieron tomar caminos por separado bajo fuertes rumores de infidelidad. Unos rumores que se confirmaron cuando salió a la luz que el cantante tenía un hijo (nacido en 2001) con la puertorriqueña Valeria Rivera.

Jaydy Michel en los premios Elle 2023. (Foto: Gtres)

Tras su sonada ruptura con la mexicana, Alejandro Sanz comenzó a salir con la que había sido su asistente personal durante más de una década: Raquel Perera. Estuvieron juntos durante trece años y fruto de su amor nacieron sus dos hijos: Dylan y Alma. En 2019, ambos comunicaron a través de las redes sociales que su romance «había llegado a su fin», aunque dejaron constancia de que iban a mantener una muy buena relación porque «seguían siendo una familia». «El día que decidimos separarnos fue doloroso para ambos. Puede que yo me llevara la parte más dura, pero fue triste para los dos. Nos miramos, nos abrazamos fuerte mientras nos hicimos la promesa de que haríamos todo lo posible para que nos afectara lo mínimo», contó Raquel en el libro que escribió de su vida.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés en Madrid. (Foto: Gtres)

La cubana Rachel Valdés fue la siguiente mujer que llegó a la vida de Alejandro. Su relación duró más de tres años y en junio de 2023, la revista ¡Hola! publicó en exclusiva su separación. Una decisión que supuestamente tomó el artista por desgaste en la convivencia y diferencia de pareceres. Aun así, Sanz siempre dejó clara la admiración y el respeto que sentía hacia ella. Cabe destacar que su separación coincidió con rumores que relacionaban al artista con Mónica Cruz, algo que ninguno de los dos confirmó ni desmintió nunca.

Alejandro Sanz y Rachel Valdés. (Foto: Gtres)

En noviembre de 2024, el intérprete de Corazón Partío anunció que su corazón volvía a estar ocupado gracias a Candela Márquez. Posó junto a la actriz española por primera vez en la Gala Persona del Año de los Grammy Latinos en Miami, confirmando los rumores que llevaban circulando desde hacía meses sobre ellos.

Alejandro Sanz y Candela Márquez. (Foto: Gtres)

Por ahora, no ha habido ninguna confirmación de que su noviazgo haya terminado, aunque lo cierto es que los rumores sobre la existencia de una fuerte crisis entre ambos son cada vez más fuertes. De hecho, según lo publicado, Shakira podría estar involucrada, ya que muchos han asegurado que Candela habría sentido celos por la colombiana tras la promoción del último tema que ha grabado con el cantante, titulado Bésame.