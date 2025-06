Jaydy Michel se pronuncia sobre la relación entre Alejandro Sanz y Shakira: “Se estiman y se respetan”

Más allá del legado musical que ha construido, la vida sentimental de Alejandro Sanz siempre ha sido objeto de titulares, lo que lo ha convertido en uno de los rostros más habituales de la crónica social de nuestro país. A lo largo de los años, ha mantenido distintas relaciones, de las cuales han nacido sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma. Lo último que se sabe es que está saliendo con Candela Márquez. Sin embargo, en los últimos días, varios medios han señalado que podrían estar atravesando una grave crisis, por un motivo con nombre y apellidos. Y es que, según se ha publicado, Shakira podría estar involucrada. De hecho, desde el plató del programa presentado por Sonsoles Ónega, se ha comentado que Candela habría sentido celos de la colombiana tras la promoción del último tema que ha grabado con el intérprete de Corazón partío.

En medio del revuelo, Jaydy Michel, una de las ex parejas de Alejandro Sanz, se ha pronunciado al respecto desde los ELLE Style Awards 2025, celebrados el pasado 4 de junio en Madrid. Desde allí, la modelo, haciendo gala de su característico hermetismo, ha señalado que no «tiene ni idea» de si su ex pareja está o no con Shakira. Aún así, sí que ha querido compartir detalles sobre la buena amistad que considera que mantienen. «Yo creo que tienen una muy buena amistad. Se estiman y se respetan un montón. Pero te mentiría si te dijera algo más», sentenciaba.

Sobre la posible ruptura entre Candela Márquez y Alejandro Sanz, Jaydy ha reconocido que es un tema «que no le incumbe». «Honestamente, no sé nada sobre eso. Soy bastante discreta y no suelo preguntar. Pero espero que estén muy bien los dos», expresaba. En cuanto a los supuestos celos que Candela habría sentido hacia Shakira, la mexicana también ha preferido abstenerse, señalando que «no tenía ni idea de nada». No obstante, lo que no ha tenido reparo en recalcar es el buen papel que ejerce el cantante como padre, asegurando que es muy bueno con todos sus hijos.

Jaydy Michel en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

Jaydy Michel y Alejandro Sanz se casaron en 1999 y fruto de su matrimonio nació Manuela, la hija mayor del artista. En 2005, su historia de amor llegó a su fin, pero, a pesar de tomar caminos por separado, siempre se han mostrado muy respetuosos el uno con el otro. De hecho, la primera vez que Michel fue preguntada por Candela, reconoció a LOC que no tenía nada que decir porque «sería muy atrevido por su parte». Aún así, destacó que «quería mucho a Alejandro y que quería que estuviese bien, estuviera con quien estuviera».