Pedroche y su desaparición en redes: así se explica su desconexión tras el nacimiento de Isai

Desde el pasado 18 de julio, la pregunta que más resuena entre los seguidores de Cristina Pedroche es: ¿dónde está? La presentadora de Zapeando, conocida por su intensa presencia en redes sociales y por compartir cada detalle de su vida, ha protagonizado una desaparición digital que ha dejado a sus fans en un estado de intriga absoluta. Su último post, un breve pero emotivo anuncio del nacimiento de su segundo hijo, Isai Pedroche Muñoz, marcó el inicio de un silencio absoluto que se mantiene hasta hoy: ni fotos, ni reflexiones, ni siquiera pequeñas historias que den pistas sobre su rutina.

El mensaje que acompañaba la llegada de Isai era conciso y cargado de emoción: «Pues sí, el amor se multiplica». Desde entonces, la cuenta de Instagram de Pedroche, que acumula más de 4.000 publicaciones y millones de seguidores, permanece desierta, con apenas un par de historias fugaces donde celebraba poder volver a comer jamón serrano tras el embarazo. Este mutismo resulta particularmente llamativo si se compara con su comportamiento durante la maternidad de su primera hija, Laia, cuando Pedroche compartía con naturalidad sus miedos, decisiones sobre lactancia, rutinas de recuperación y reflexiones personales. Incluso plasmó esas experiencias en su libro Gracias al miedo, un relato profundo y honesto sobre la maternidad y el crecimiento emocional.

La diferencia con este segundo embarazo es abismal. Mientras antes Pedroche ofrecía una ventana abierta a su vida, ahora parece haber optado por un retiro temporal, centrando su energía en su familia y en los cuidados del recién nacido. Fuentes cercanas aseguran que se encuentra bien, disfrutando de la intimidad de su hogar y de los primeros momentos junto a Isai. Sin embargo, esta ausencia prolongada ha generado una ola de preguntas entre sus seguidores: «¿Está bien Cristina?», «¿Por qué no publica nada?», «¿Ha decidido dejar las redes?». La incertidumbre sobre su paradero ha sido alimentada por la constante actividad de su marido, el chef Dabiz Muñoz, quien ha retomado sus redes sociales con fuerza, compartiendo desde platos elaborados hasta excursiones familiares, como la reciente visita con Laia al parque temático Faunia en Madrid.

El contraste entre ambos es evidente: mientras Muñoz se muestra en público en una faceta paternal tierna y activa, Cristina opta por permanecer fuera del foco mediático. Esta decisión podría responder a dos motivaciones principales. Por un lado, la protección de la intimidad de sus hijos, una política familiar que la pareja ha mantenido desde el nacimiento de Laia. Por otro, un motivo más práctico: Pedroche se despidió de Zapeando el 23 de junio para preparar la recta final de su embarazo y actualmente disfruta de su baja por maternidad, un derecho que implica desconexión profesional y, en su caso, digital. Especialmente tras las críticas que también ha recibido desde que se convirtió en madre por primera vez, esta pausa supone un respiro necesario. Para una influencer acostumbrada a compartir cada aspecto de su vida, esta desconexión supone un cambio radical en su rutina habitual.

Cristina Pedroche durante su embarazo. (Foto: Gtres)

El segundo embarazo de Cristina Pedroche

Aunque desconocemos cómo se encuentra actualmente Cristina, el pasado 9 de julio, justo después de salir de cuentas, decidió responder a través de sus historias temporales a uno de sus seguidores, que le preguntaba cómo afrontaba este nuevo parto. «Con pocos miedos, la verdad. Ya sabéis que soy muy controladora y me pongo en todas las situaciones posibles», contestaba Pedroche con total sinceridad. «Lo más importante para mí es tener toda la información sobre lo que podría ocurrir, para sentir en todo momento que soy dueña de mi parto», añadía.

El deseo de ampliar la familia de la pareja ya se había dejado entrever meses antes. En diciembre de 2024, poco antes de anunciar la buena noticia, se estrenaba en Netflix el documental UniverXO Dabiz, que mostraba el día a día del chef Dabiz Muñoz. En uno de los episodios, Cristina hablaba de su sueño de tener más hijos: «Quiero tener muchas hijas», confesaba, un deseo que el universo pareció concederle con la llegada de este segundo bebé.