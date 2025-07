El significativo nombre que ha escogido Cristina Pedroche para su hijo: muy ligado a la fe

Cristina Pedroche se ha convertido en madre de su segundo hijo, según se ha encargado de anunciar ella misma en sus redes sociales mediante un tierno post en el que nos ha compartido el nombre escogido para el bebé y donde asegura que «el amor se multiplica». Pero, ¿cuál es el nombre que ha escogido para el pequeño la comunicadora? Pues nada menos que Isai Pedroche Muñoz, un nombre cargado de significado y que incluso tiene origen hebreo. Al parecer, la traducción original es bíblica, ya que hace referencia a Isaias (padre del rey David) y significa «Dios es salvación». Una elección que no sorprende, ya que la propia Pedroche confesaba hace un tiempo la forma en la que llegó a creer en Dios y abrazaba la fe católica, sobre todo a raíz de su maternidad. «Yo estaba súper embarazada en el salón de casa con mis meditaciones y de repente pensé: «ay Dios mío, si me ayudas a que todo esto salga bien, voy a bautizar a la niña». Lo pensé sin más», confesaba. «Salió todo muy bien y dije: la voy a bautizar. Es como que siento que yo sola no puedo protegerla, y necesito que alguien me ayude a que ella esté bien».

Una referencia muy especial para este bebé tan esperado y que ha llegado para colmar de felicidad a sus padres. Al igual que a su hermanita, Laia, de apenas dos añitos, y que según explicaba Pedroche, ha vivido el embarazo con gran emoción. Es más, parece que la niña llegó a proponer algún nombre para el bebé que no terminó de convencer a la comunicadora y a su marido, Dabiz Muñoz. «Hay discusión», bromeaba en Zapeando cuando le preguntaron al respecto. Y es que a pesar de que la pareja ya tenía muy claro el nombre que debía llevar su segundo hijo, parece que Laia tenía otra propuesta que la convencía más: Juan. Un nombre que sus padres descartaron por completo. «Juan en el DNI no va a poner», aseguraba entre risas. «Otra cosa es que luego le llamemos así», señalaba dando a entender que quizás pudiesen ceder por su pequeña. De lo que no cabe duda, es de que tanto Cristina como Dabiz han demostrado sentir una gran predilección por los nombres cortos y con raíces vascas.

Cristina Pedroche en Sant Jordi. (FOTO: GTRES)

«Me encanta el País Vasco: su cultura, su gastronomía, su gente y también sus nombres», confesaba la Pedroche. «Cuando escogí el nombre de Laia, estaba convencida de que era vasco», señalaba respecto al motivo que la llevó a decidirse por este nombre para su hija. «Después me dijeron que también es un nombre catalán y menorquín, y me pareció perfecto porque Cataluña también me encanta», matizaba. En el caso de este segundo pequeño que acaba de nacer, parece que la presentadora ha roto su propia norma, ya que el nombre de Isai no tiene un significado propio como tal en el País Vasco, sino que sería más bien hebreo. Eso sí, en euskera encontramos derivados como Izai o Izei, que significa «abeto» o «pino», aunque no tienen ninguna relación con el significado original. Además, otro detalle que la pareja ha tenido en cuenta a la hora de nombrar a sus hijos, es que no les gusta nada lo tradicional. «Eso de que los hijos se llamen como los padres lo veo muy antiguo», apuntaba al respecto la presentadora.