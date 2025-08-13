Melyssa Pinto y Ana Mena, dos más en el viaje familiar de los Casas a El Salvador

Mario y Óscar Casas disfrutan de unas agradables vacaciones familiares junto a sus respectivas novias, Melyssa Pinto y Ana Mena, con las que han viajado hasta El Salvador. Destino, al que también les ha acompañado su hermana, Sheila Casas, quien últimamente ha estado en el punto de mira tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y también el pequeño Daniel (su hermano menor). Así lo han compartido en redes sociales, desde donde nos permiten echar un vistazo a algunos de sus mejores momentos y las experiencias de las que disfrutan en medio del paraíso.

«He amanecido en un lugar que no tenía marcado en mi lista de deseos y ha resultado ser un paraíso. Qué cosas de la vida o el destino, que te llevan a los lugares donde saben que vas a estar bien», compartía Melyssa con sus seguidores, dejando entrever que se encuentra en la misma ubicación que su chico. La joven también ha posando junto a la piscina, rodeada por un paisaje de ensueño, e incluso ha conseguido superar uno de sus miedos, según confiesa. Y es que ha tenido la oportunidad de viajar en helicóptero y observar las maravillas el lugar desde los aires. «Deseando estaba de comer plátano frito», explica desde la misma villa donde también se han alojado los Casas y Ana Mena.

Captura de las stories que ha subido Óscar Casas a su Instagram. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, Mario tampoco ha desaprovechado la ocasión para presumir de cuerpazo durante este viaje. De hecho, se encargaba de dar los «Buenos días» a sus fans, junto a un vídeo en el que aparece cruzando una puerta que da directamente a la playa, desde donde contempla el mar. Al igual que Ana Mena y Óscar Casas, quienes también han compartido diversas imágenes en sus perfiles de Instagram; donde nos muestran desde el suculento desayuno del que disfrutan cada mañana, a los espectaculares paisajes.

Captura de las stories que ha subido Melyssa Pinto a su Instagram. (Foto: Redes sociales)

La que también está aprovechando para desconectar es Sheila Casas, que no ha dudado a la hora de acompañar a sus hermanos. Y es que después de unos meses bastante intensos, en los que ha tenido que hacer frente al acoso mediático y a la ruptura con Álvaro Muñoz Escassi, la abogada procura poner tierra de por medio y relajarse en la mejor compañía. Buena prueba de lo unidos que están, y justo en medio de un gran momento personal para Mario y Óscar, a los que adora.

Captura de las stories que han subido Ana Mena, Melyssa Pinto y Mario Casas a su Instagram. (Foto: Redes sociales)

Ambas relaciones parecen ir viento en popa, pese a que Melyssa y Mario todavía no han confirmado su romance de forma oficial. Sin embargo, las numerosas pistas que llegan al respecto, lo han convertido en todo un secreto a voces. Mientras que, por otro lado, Ana Mena y Óscar Casas ya han oficializado su noviazgo. Concretamente, durante un viaje que hicieron juntos a Marruecos el pasado junio. «My wave», comentaba la cantante junto a una serie de románticas fotos donde se dejan ver muy acaramelados mientras disfrutan de un día de playa y practican una de sus grandes pasiones: el surf.