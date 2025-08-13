El ex tenista español Rafael Nadal, quien recientemente se convirtió en padre por segunda vez junto a su esposa Mery Perelló, sigue expandiendo su influencia más allá de las canchas de tenis. En esta ocasión, el deportista ha unido fuerzas con el grupo hotelero Meliá Hotels International para desarrollar un ambicioso proyecto en Argentina: la apertura de cinco nuevos hoteles de lujo que se sumarán a los ya existentes de la cadena en el país. Este acuerdo representa la consolidación de la marca Zel, nacida de la colaboración entre Nadal y Meliá, que se enfoca en el bienestar, la conexión con la naturaleza y el turismo de calidad.

Los nuevos proyectos hoteleros ya están firmados y se ubicarán en algunas de las ciudades más emblemáticas de Argentina: Ushuaia, Buenos Aires, Salta y Mendoza, donde habrá dos establecimientos. Estos se suman a los cinco hoteles que Meliá ya opera en el país, incluyendo el Gran Meliá Iguazú, The Meliá Collection Casa Lucía, Meliá Recoleta Plaza y los affiliated by Meliá Almarena Madero y Puerto Retiro. La inclusión de la marca Zel en estas nuevas aperturas permitirá ofrecer a los huéspedes una experiencia diferenciada, orientada al lujo, el confort y la conexión con el entorno natural, siguiendo el modelo de los hoteles ya existentes en España y en Punta Cana, República Dominicana.

Rafa Nadal en un evento en Mallorca. (Foto: Gtres)

La expansión de Meliá en Argentina coincide con un contexto de fuerte recuperación del turismo internacional, tras los años de restricciones provocados por la pandemia. La cadena española ha destacado que estas nuevas aperturas reflejan «el potencial y el momentum para el turismo de calidad que ofrecen los increíbles destinos de este diverso y maravilloso país». Además, la empresa ha experimentado un crecimiento económico significativo en el primer semestre del año, con un beneficio de 88,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 72% respecto al mismo período del año anterior, y un EBITDA de 248 millones de euros, un 3,2% más.

La marca Zel ya cuenta con presencia internacional con un hotel en Punta Cana y dos en España: uno en Mallorca, la tierra natal de Nadal, y otro en Tossa de Mar, en la Costa Brava. Estos establecimientos combinan lujo, bienestar y actividades al aire libre, conceptos que se replicarán en Argentina, brindando a los turistas experiencias premium en destinos turísticos estratégicos. La asociación entre Nadal y Meliá no solo potencia la visibilidad de los hoteles, sino que también capitaliza la fama global del deportista, lo que representa un atractivo adicional para los viajeros que buscan exclusividad y calidad.

Mery Perelló junto a su hijo viendo un partido de Rafa Nadal. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que esto llega en un momento muy especial para Rafa Nadal, después de su retiro deportivo y coincidiendo con la llegada de su segundo hijo. Miquel, el nuevo miembro de la familia Nadal-Perelló, nació el pasado jueves 7 de agosto y tan solo dos días después, el sábado al mediodía, la pareja abandonó el hospital, mostrando una vez más la discreción que caracteriza a Rafa y Mery. A diferencia del primer nacimiento, esta vez Mery lo llevó mucho mejor y de manera más rápida, recibiendo la visita únicamente de los familiares más cercanos durante estos días.

Desde que se anunciara el embarazo en abril, la mallorquina ha compartido algunas apariciones públicas, como en los premios Laureus o en Disneyland París tras el homenaje a Nadal en Roland Garros. Rafa Nadal y Perelló mantienen una relación desde 2005, año en que comenzaron su noviazgo gracias a la conexión familiar a través de la hermana del tenista. Tras casarse en octubre de 2019 en una ceremonia privada en Sa Fortalesa de Pollença y dar la bienvenida a su primer hijo en 2022, Rafa y Mery ahora inician una nueva etapa con dos hijos, disfrutando de la vida familiar lejos de los focos, mientras el ex tenista empieza a explorar proyectos como su incursión en el mundo hotelero.