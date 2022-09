Así están siendo las últimas horas de Nadal en Nueva York antes de su repentino regreso a Mallorca

Aunque el ámbito profesional es un pilar fundamental en la vida de Rafa Nadal, hay otros factores que requieren, aún más si cabe, su atención. Este es el caso del terreno personal, en el que su esposa, Mery Perelló, cobra mucho protagonismo, sobre todo ahora que está embarazada de nada más y nada menos que 33 semanas. No obstante, se espera que el bebé nazca de forma prematura, razón por la que la compañera de vida del tenista permanece ingresada en el Hospital Quirónsalud Palmaplanas de Palma de Mallorca y con la atención constante de los profesionales médicos pertinentes para que todo salga a la perfección.

Este contratiempo justo tenía lugar cuando el deportista se encontraba en Estados Unidos para dar continuidad a sus compromisos profesionales, concretamente para disputar el US Open, o más bien, una de las citas más especiales e importantes dentro del mundo del tenis. Pero ni eso ha hecho que Rafa se lo piense dos veces a la hora de volver a su tierra natal para permanecer del lado de Mery y de su futuro bebé, ya que, como él mismo ha admitido en diversas ocasiones, esta es una situación que prefiere vivir en primera persona y en compañía de sus seres queridos, sin que el deporte interfiera en ello.

Sea como fuere, Rafa Nadal ha querido despedirse de Nueva York por todo lo alto. Según han captado las cámaras de Gtres en exclusiva, el de Manacor ha aprovechado sus últimas horas en la Gran Manzana para pasear por sus luminosas calles y hacer una toma de contacto con algunos de sus fans de allí, los cuales no han tenido reparo en pedir fotos a su ídolo para llevarse un recuerdo de por vida de un encuentro probablemente inesperado. En las imágenes en cuestión, el profesional del tenis aparece ataviado con un polo blanco de Nike y un pantalón jogger en color negro, demostrando que para él la comodidad va por encima de todo. Además, ha querido prepararse para la bajada de las temperaturas propia de las horas cercanas a la noche cogiendo una sudadera blanca de la misma marca, con la que podrá resguardarse del frío.

Aunque en las instantáneas Nadal aparece charlando con todas las personas que se cruzan a su paso y que intentan entablar una conversación con él, su rostro demuestra que su cabeza está centrada en el estado de Mery Perelló y de su bebé, a miles de kilómetros de distancia de él. Su cara contaba con gestos de preocupación y pesar a partes iguales, motivo por el que ha querido poner fin al sufrimiento y ser él mismo el que se presente en Mallorca para seguir más de cerca los avances en el embarazo de su esposa, el cuál podría tener lugar en cualquier momento. No obstante, los profesionales han asegurado que ella está fuera de peligro, así que probablemente el tenista no tenga de qué preocuparse hasta que no dé por iniciada su paternidad y una nueva etapa consigo.