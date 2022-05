Desde hace unos meses, el nombre del chef José Andrés ha sonado con fuerza en los medios de comunicación gracias a su labor humanitaria y su solidaridad. El asturiano ha estado muy volcado en el conflicto bélico de Ucrania y Rusia, fundando la ONG World Central Kitchen para aportar su granito de arena, que se ha desplazado hasta la frontera ucraniana para alimentar a las personas que están saliendo del país atacado por el Gobierno de Vladimir Putin. Y es que, sus labores humanitarias sumadas a su talento gastronómico le han convertido en todo un referente cultural además de una voz autorizada a la hora de opinar sobre cualquier tema de actualidad.

Tanto es así, que el cocinero asturiano se ha dirigido a una de las figuras más importantes de nuestro país, Rafa Nadal, a quien ha respondido con rotundidad por sus palabras en defensa de los tenistas rusos. “Es muy injusto de cara a mis compañeros. Poco pueden hacer ellos, qué culpa tienen ellos de lo que está sucediendo con la guerra. Lo siento mucho por ellos y ojalá no fuera así. Cuando un gobierno pone unas medidas hay que seguirlas, en este caso el gobierno realizó una recomendación, y Wimbledon decidió imponer la opción más drástica sin estar obligado a tomarla”, dijo el tenista español al llegar al Mutua Madrid Open, en la línea de lo expresado también por Novak Djokovic o Andy Murray. Una declaración con la que el chef José Andrés no empatizó del todo y así lo ha querido hacer saber.

⁦.@RafaelNadal⁩ ⁦@DjokerNole⁩ ⁦@andy_murray⁩ when you know that children+women+elderly they’ve been shot in the head for going out for bread to eat. Girls raped.Millions of Ukrainians displaced!don’t slam ⁦@Wimbledon⁩ slam Russia… https://t.co/lmCoZt5Ctm — José Andrés (@chefjoseandres) May 3, 2022

“Cuando sabéis que niños, mujeres y ancianos han recibido disparos en la cabeza por salir a por pan para comer. Niñas violadas. ¡Millones de ucranianos desplazados! No critiquen a Wimbledon, critiquen a Rusia”, han sido las palabras del ganador al Premio Princesa a la Concordia 2021. En su misma línea, la tenista ucraniana Elina Svitolina o el extenista Sergiy Stakhovsky han pedido más contundencia en las sanciones a los deportistas rusos que no han alzado la voz. “Rafa Nadal, nosotros competimos juntos y jugamos el uno contra el otro en el circuito. Por favor, dime cómo es de justo que los jugadores ucranianos no puedan regresar a casa. ¿Cómo es de justo que los niños ucranianos no puedan jugar al tenis? ¿Cómo es de justo que los ucranianos estén muriendo?”, ha señalado Stakhovsky en su perfil oficial de Twitter. Y es que, parece que el silencio que los tenistas rusos están teniendo respecto a las masacres que su país está ejerciendo sobre el pueblo ucraniano ha sido el causante de todo un conflicto en el mundo deportivo.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU — Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) May 2, 2022

Asimismo, el All England Club ha justificado su acción en un comunicado oficial, alegando que sería “inaceptable que el régimen ruso obtuviera algún beneficio de la participación de los jugadores rusos o bielorrusos en el campeonato”. Mientras Djokovic ya se ha pronunciado, comparando la situación de los jugadores excluidos con la que él vivió en enero, cuando no puedo jugar en el Abierto de Australia por no estar vacunado contra la covid-19, Rafa Nadal aún no ha emitido ningunas palabras al respecto.