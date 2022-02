Rafa Nadal explica qué es más importante para él que el tenis

Rafa Nadal ya se encuentra en Acapulco. Tras su reciente triunfo en Australia, el tenista ha llegado a la ciudad mexicana con buen ánimo y dispuesto a sumar un nuevo triunfo a su brillante carrera. Será el martes 22 de febrero cuando el tenista español juegue su primer encuentro en el torneo. Será frente al estadounidense Reilly Opelka, un rival complicado.

En una rueda de prensa previa al comienzo del campeonato, el deportista ha declarado estar muy feliz tras su reciente victoria. Un triunfo que, según él mismo ha explicado, fue algo totalmente inesperado para él. Sin embargo, a pesar de que tiene una de las carreras más destacadas del mundo del deporte, Nadal ha querido dejar claro que para él, su vida personal está por delante de todo: “desde hace tiempo intento tomar las decisiones adecuadas para poder tener una vida agradable más allá de lo que es el mundo del tenis. Intento escuchar y hacer caso a la gente que normalmente entiende de cada faceta e intento seguir los consejos de los doctores”, ha comentado el tenista español. “Ni un título ni nada de todo esto va a hacer cambiar lo que es realmente importante en mi vida, que son otras cosas”, ha recalcado.

El de Manacor ha comentado que se encuentra en un momento vital diferente y que no es lo mismo tener veinte años que acumular toda la experiencia que tiene ahora, a los treinta y cinco, con todos los éxitos, pero también con los malos momentos: “uno evidentemente encara todos estos momentos y estas emociones de una manera más pausada, tranquila y en una perspectiva diferente. Fue una satisfacción profesional y personal profunda por todo lo que significó para mí, pero no porque significara el título 21 sino por saber que venía de unos meses o de una época muy complicada”, ha asegurado Rafa Nadal, que en estos momentos se encuentra en el quinto puesto en el ránking mundial de la ATP.

Para Nadal, el apoyo de su familia en su vuelta a las pistas tras unos meses delicados ha sido fundamental y lo agradece mucho. El deportista ha reconocido que los triunfos en la carrera de cualquier tenista son importantes, per considera que hablar de “el mejor de la historia” depende de muchos factores y argumentos. “Depende de por dónde se quiera mirar, y hay diferentes argumentos. Todos podrían ser válidos, depende de la perspectiva que te pongas”, ha explicado.

En cuanto a su próxima participación en Acapulco, el español ha dicho que considera que le ha tocado un rival difícil en la primera fase: “me tocó una ronda muy difícil, con un jugador que viene de ganar un torneo, estar en la final en otro y aparte es de los jugadores más difíciles del circuito. Primero, porque es uno de los mejores del mundo y segundo, por su estilo de juego”, ha dicho.

Sobre la polémica de Novak Djokovic por el tema de la vacunación, Nadal ha dicho que cree que se trata de un caso particular y espera que la pandemia termine pronto, por todo el dolor que ha causado a nivel general. “Afectará a su historia si es que pueda jugar o no. Le afectará a él mismo al final. A los Grand Slams no sé. Sea como sea, al final cada cual toma sus propias decisiones y tiene que convivir con ellas. Somos personas dentro de un mundo que se está viendo afectado de manera global por la peor pandemia que se recuerda en muchísimos años”, ha sentenciado.