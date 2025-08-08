La actriz Candela Márquez ha encendido las alarmas entre sus seguidores con un enigmático mensaje publicado en sus stories de Instagram. La reflexión, que habla sobre sentimientos de incertidumbre y la dificultad de cambiar lo imposible, ha generado preocupación y diversas especulaciones sobre su estado emocional y su vida personal. «Nada importa, el propósito de la vida es tan corto que a veces no llegamos o nos estancamos en lo imposible, en querer cambiar la noche por el día», ha escrito la actriz, dejando una sensación de nostalgia y melancolía entre sus fans.

Este mensaje llega en un momento en que la vida de Candela parece estar en plena transformación. Recientemente, la actriz anunció su mudanza definitiva a España, un paso que representa no solo un cambio geográfico, sino también un nuevo capítulo en su carrera y vida personal. Después de varios años triunfando en México y rodando exitosas producciones como la serie Velvet: el nuevo imperio en Miami, Candela ha decidido asentarse en España para estar cerca de su pareja, el cantante Alejandro Sanz.

Storie de Instagram de Candela Márquez. (Foto: RRSS)

La relación entre Candela Márquez y Alejandro Sanz ha sido objeto de gran atención mediática desde que se hizo pública en octubre de 2024. A pesar de algunos momentos de incertidumbre, la pareja parece haber superado varios episodios difíciles. Uno de los más recientes fue la polémica surgida en junio pasado, cuando una exfan de Alejandro Sanz, Ivet Playà, hizo declaraciones controversiales sobre una supuesta manipulación en su relación pasada con el cantante. Ante estas acusaciones, Sanz respondió públicamente, defendiendo su versión y dejando claro que la comunicación con Ivet había terminado semanas antes. «Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisar con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta», expresó.

Durante este período de rumores y tensión, Candela se mantuvo discreta, lo que alimentó las especulaciones sobre una posible crisis en su relación. Incluso algunos seguidores notaron que la actriz dejó de seguir al cantante en Instagram, lo que fue interpretado como una señal de problemas entre ambos. Sin embargo, estos rumores se disiparon hace poco, cuando la pareja reapareció junta y feliz en el concierto de Juan Luis Guerra en Madrid, disfrutando de una «noche maravillosa» como describió Candela en sus redes.

Alejandro Sanz y Candela Márquez en los premios Goya. (Foto: Gtres)

La última aparición pública de Candela fue en la II edición de los Premios Academia de la Moda Española, celebrada en Madrid, donde deslumbró en la alfombra roja y confirmó que está enfocada en descansar y en su nuevo proyecto personal. «Estoy ahora mudándome, cambiando un poco de vida», comentó, señalando además que su mayor prioridad es disfrutar de su familia y su pareja en su nueva etapa. Este cambio no solo simboliza un acercamiento físico a Alejandro Sanz, quien reside en la exclusiva urbanización de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón, sino también un compromiso con su futuro juntos.