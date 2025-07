Candela Márquez ha reaparecido en la segunda edición de los premios de la Academia de la Moda Española en Madrid. La actriz ha sido una de las invitadas a la alfombra roja y no ha dudado en atender a los medios de comunicación semanas después del escándalo de Ivet Playà -la joven que aseguró haber mantenido una relación con Alejandro Sanz, actual novio de Candela-.

Desde que saliera a la luz su relación, el intérprete de Corazón Partío y su novia han estado en el ojo mediático. En primer lugar por los mensajes públicos que se intercambiaban en redes sociales; en segundo, por los posteriores unfollows que dieron cuenta que las cosas entre ellos no iban del todo bien -tras un vídeo de Sanz en actitud cariñosa con Shakira, a la que han comparado físicamente con Márquez- y, en tercer lugar, por la aparición en la pequeña pantalla de Ivet Playá, una joven que comenzó siendo fan del artista y con el que posteriormente tuvo algo más que una amistad.

La relación actual de Candela y Alejandro Sanz

La vida de Alejandro Sanz, en los últimos meses, ha estado en el punto de mira. El cantante siempre ha sido muy discreto a la hora de hablar sobre su intimidad. Tal es así que, cuando salieron a la luz los rumores de crisis de Candela, no se pronunció al respecto. Sin embargo, en recientemente tuvo que romper su silencio debido al testimonio de Ivet.

Raquel Revuelta con Alejandro Sanz. (Foto: Gtres)

En este momento en el que está en el punto de mira, lo cierto es que el madrileño ha contado con el apoyo de su entorno más cercano, de su familia, de sus amigos, de sus hijos y de su pareja.

Tras la polémica, Candela ha reaparecido ante los medios con motivo de los premios de la Academia de la Moda Española. La joven acaba de regresar de Latinoamérica para disfrutar del verano en nuestras fronteras, tal y como ha desvelado.

«Estoy muy emocionada de estar en este evento por primera vez. Me siento feliz de estar apoyando la moda española», ha comenzado diciendo a las cámaras de GTRES. Envuelta en un vestido dorado, Márquez ha confesado que «le gusta bastante», aunque en su día a día prefiere ir cómoda: «Me gusta arreglarme en los momentos que hay que arreglarse pero cuando no, me pongo un moño, no me maquillo y me pongo el peor pantalón que tengo y si puede ser de mi pareja -refiriéndose a Alejandro Sanz-, mejor. Tengo bastantes cosas de todo, un poquito de todo y cosas que no me podría un abrigo de hace muchos años, que no me lo pongo, pero que me costó mucho. No me queda bien, pero ahí lo tengo».

Alejandro Sanz y Candela Márquez. (Foto: Gtres)

Tras responder a las cuestiones relacionadas con la moda y su estilo, la actriz no ha podido evitar las preguntas de los periodistas sobre Sanz: «Por aquí vamos a estar de momento -en referencia a las vacaciones de verano-, felices. Todo está perfecto».