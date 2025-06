Alejandro Sanz ha decidido responder con contundencia a las acusaciones de Ivet Playà, la joven que la semana pasada confesó en televisión que su vínculo con el artista se convirtió en una «terrible pesadilla» y que se sintió «engañada, utilizada y humillada». Sanz ha roto el silencio este 24 de junio, enviando un comunicado directo desde su canal oficial de WhatsApp: «Jamás me plegaré a abusos, no soy un miserable», afirma, agradeciendo el apoyo de sus seguidores y asegurando que no consentirá «una campaña de descrédito tan ruin».

En su misiva, el cantante admite tener defectos, pero insiste en que «uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico». Asimismo se muestra firme: «hay quienes se arrugan y quienes huyen, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos», y confiesa sentirse «avergonzado» por haber visto expuesta su vida privada, aunque recalca que no retrocederá: «He pasado momentos muy malos y he sido vulnerable, pero creedme que eso no me va a hacer dudar del sueño que hemos construido».

Alejandro Sanz en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Este mensaje llega apenas una semana después de que Sanz reaccionara a la polémica a través de sus redes sociales y tras la entrevista de Ivet en ¡De Viernes!, donde lamentaba con un lacónico «qué pena que este sentimiento se haya roto ahora», y desvelaba que rechazó su propuesta de invertir en negocios familiares, reafirmando que nunca ha participado en acciones inapropiadas. «Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora. En el mes de mayo me ofreciste invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisar con mis asesores te dije que no. Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguire toda mi vida», expresó.

El nuevo proyecto de Alejandro Sanz

El timing no es casual. La polémica que implica a Alejandro Sanz coincide con la confirmación de que el Alejandro Sanz Experience, un museo y centro de interpretación dedicado al artista, abrirá sus puertas a finales de 2025 en Alcalá de los Gazules, el pueblo gaditano que marcó su infancia. Ubicado en la histórica Casa Diáñez, inmueble del siglo XVII cedido por la Junta de Andalucía, el espacio incluirá guitarras, manuscritos, vestuario, zonas interactivas con realidad aumentada, karaoke y un área fan; se espera que entre 20.000 y 60.000 visitantes lo recorran cada año, convirtiendo este enclave rural en epicentro cultural.

Las obras, iniciadas tras varios años de planificación, comenzaron en noviembre de 2024, y el contrato se enmarca en una alianza entre administraciones y empresas de rehabilitación patrimonial, con la consigna de convertir este centro en motor de turismo rural.

Sea como fuere, lo cierto es que este doble escenario -defensa pública ante la tormenta mediática y la promoción de un ambicioso proyecto cultural-, confiere a Sanz un protagonismo estratégico en medios y redes: por un lado, mantiene firme su reputación musical y moral; por otro, proyecta un legado que trasciende lo artístico y busca dinamizar cultural y económicamente su tierra natal.