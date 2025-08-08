El problema de Anabel Pantoja y David Rodríguez durante su crucero por el Mediterráneo

Anabel Pantoja está disfrutando de su primer verano como madre. Hace unos meses dio a luz a la pequeña Alma, nacida durante su sólida relación con David Rodríguez. Tuvieron que enfrentarse a una serie de conflictos que explicamos en LOOK, pero ahora que todo esto forma parte del pasado se han propuesto saborear al máximo los meses estivales. De esta forma, la pareja ha emprendido una aventura por el Mediterráneo a bordo de un crucero que les ha llevado hasta algunas de las ciudades más famosas de Italia.

Anabel Pantoja siempre se ha caracterizado por tener una conexión muy intensa con sus seguidores, así que no se lo ha pensado dos veces y ha desvelado cuál es el problema al que se está enfrentando. Según ha narrado en su perfil de Instagram, le ha dado un golpe de calor mientras visitaba Florencia y se ha visto obligada a interrumpir la excursión porque no podía salir adelante. Por suerte, todo ha quedado en un susto, pero le ha costado mucho recuperarse.

Anabel Pantoja posando en la playa. (Foto: Gtres)

«Hemos tenido que parar», ha escrito la influencer. Ha acompañado estas palabras de una imagen donde aparece visiblemente cansada, tanto que ha optado por echarse en la mesa de un bar mientras tomaba un refresco. Antes de que se enciendan todas las alarmas, ha explicado qué le ha sucedido: «Venía rara del barco, pero el calor de esta ciudad me acaba de matar. La tensión, mareada, la barriga… Si venís en esta época, intentar ver la ciudad a primera hora o a última, con agua fría y sombrero o paraguas para el sol».

Por suerte, la sobrina de Isabel Pantoja no ha tenido que enfrentarse sola a este disgusto. Ha contado con la ayuda del padre de su hija y juntos han encontrado la solución perfecta. La sevillana está muy enamorada, tanto que su contratiempo no le ha impedido rendir un bonito homenaje a su novio. De esta forma, ha publicado un mensaje que dice: «Llevo tres cumpleaños a su lado y siempre decidimos que el mejor regalo es estar disfrutando y conociendo mundo».

La bonita experiencia de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja disfruta mucho viajando y ya ha estado en muchos países, pero Italia ocupa un lugar especial en su corazón. No es la primera vez que visita Florencia, ya estuvo cuando tenía 15 años y ahora está aprovechando para enseñarle a David sus rincones preferidos. Justo después de embarcar en el crucero, declaró: «Empezar a navegar ha sido una experiencia inolvidable y nos quedan siete días más. Está siendo todo mágico».

Anabel Rodríguez y David Rodríguez durante su crucero. (Foto: Gtres)

Haciendo honor a la naturalidad que siempre le ha caracterizado, la sobrina de Isabel Pantoja les ha explicado a sus seguidores el truco que le permite estar más tranquila en sus viajes. «Como es costumbre, siempre me traigo mi Colacao porque en los restaurantes y sitios fuera de España no se sabe si va a haber. Es básico, obligatorio». Más adelante, ha aclarado que necesita que esta bebida esté bien hecha. No le vale cualquier mezcla, insiste en que la leche no debe estar demasiado caliente y tampoco fría.

Las vacaciones de verano de Anabel Pantoja, como las del resto de los españoles, están cada vez más cerca de terminarse. En su caso, es necesario que recupere energía porque se avecina una temporada que podría estar cargada de momentos importantes. En Telecinco está preparando un nuevo programa vespertino que presentará Joaquín Prat y entre los nombres que suenan para el corrillo de colaboradores está el de Anabel. ¿Habrá decidido regresar a la cadena que le convirtió en una estrella? Falta poco para tener respuesta a esta pregunta.