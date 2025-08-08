Cinco meses después de desaparecer del foco mediático, Camilo Blanes Ornelas, hijo del legendario cantante Camilo Sesto, ha reaparecido en Torrelodones, Madrid, bajo su identidad actual de Sheila Devil. La escena que ha despertado el interés de curiosos y vecinos lo muestra paseando por las inmediaciones de su domicilio con un mini vestido negro de tirantes y un sombrero pescador blanco, acompañado de un hombre cuya identidad no ha trascendido. Este retorno público se produce tras meses marcados por polémicas, problemas legales y preocupaciones sobre su salud y estilo de vida.

Sheila, de 41 años, parecía ajena a la expectación que despertaba su salida. Vive en la casa que heredó de su padre, una lujosa propiedad de 450 metros cuadrados con piscina, situada en una zona residencial tranquila, ideal para alguien que busca privacidad… aunque no exenta de problemas. En los últimos meses, sus vecinos han denunciado la acumulación de basura y escombros en la entrada de su vivienda, restos de obras y bolsas con ropa y disfraces, exigiendo al Ayuntamiento que intervenga.

Camilo Blanes en Madrid. (Foto: Gtres)

Además, la reaparición se produce en un contexto especialmente delicado para Sheila. En febrero fue detenida por posesión y presunto tráfico de drogas, al portar 12 gramos de cocaína, cantidad que supera el límite legal permitido para consumo propio en España. Pasó la noche en los calabozos de la Guardia Civil de Galapagar antes de ser puesta en libertad con cargos, quedando a la espera de que el juzgado determine su situación legal. La pena podría oscilar entre tres y seis años de prisión si se confirma el delito.

Su madre, Lourdes Ornelas, ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por el rumbo que ha tomado la vida de su hijo, denunciando que las malas compañías y la adicción a las drogas lo han colocado en una situación de gran vulnerabilidad. Según Ornelas, Sheila actúa «como un niño» y es fácilmente manipulable por personas que «se aprovechan de él». A esto se suma una relación madre-hijo deteriorada, con declaraciones públicas en las que Sheila ha llegado a negar el vínculo biológico, asegurando que su verdadera madre sería la cantante Rocío Dúrcal, una afirmación tajantemente desmentida por el entorno de la artista.