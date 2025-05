Carmen Morales ha reaparecido en la última edición de los Premios Platino, en Madrid. La hija de la siempre recordada Rocío Dúrcal ha mostrado su preocupación por Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, con la que tuvo relación en su infancia. Además, la hermana de Sheila Dúrcal también ha opinado sobre las últimas declaraciones de la hija del intérprete de Vivir así es morir de amor, que afirmó que su madre era Rocío Dúrcal.

Carmen Morales, muy preocupada por Sheila Devil

Carmen Morales acudió el pasado 27 de abril a la última edición de los Platino. Su familia siempre estuvo muy conectada con América, ya que su madre y su hermana pasaron muchas temporadas al otro lado del charco. Aunque la actriz y empresaria siempre ha sido muy discreta a la hora de pronunciarse sobre la hija de Camilo Sesto, hace unas horas no pudo evitar mostrar su preocupación sobre los últimos movimientos de Devil. «No me gusta, o me gustaba que le hagan preguntas ni que le estén ahora mismo atosigando porque no está bien, Camilo no está bien, entonces hay que respetar ese momento porque luego vienen los «ay madres mías» y cuando la gente está malita hay que tener muchísimo cuidado», dijo en el photocall de los premios.

Camilo Blanes en Madrid. (Foto: Gtres)

Hace solo unas semanas, Sheila Devil (antes conocido como Camilín) dijo a su entorno que era hija de Rocío Dúrcal, con la que mantuvo una estrecha relación en su infancia y juventud. Sin embargo, las hijas de la intérprete de La Gata Bajo La Lluvia han optado por no tomarse demasiado enserio sus declaraciones. Precisamente, en el photocall de los Platino, Morales ha vuelto a pronunciarse sobre ello y ha zanjado qué relación mantenían su progenitora y la hija de Camilo Sesto. «Camilo siempre ha querido mucho a mi madre. Mi madre ha estado muchísimo con él en Miami y mi hermana también. De hecho, han estado muchísimo tiempo juntos, creciendo juntos, incluso y entonces nos queríamos mucho, nos queremos mucho. Entonces bueno, con su papá también y mis padres, Camilo adoraba a mi madre. Entonces es normal que de repente en una de cosas haya dicho eso… No está bien con su madre… No está bien que nadie saquemos el tema porque no está bien», ha zanjado.

Carmen Morales sonriendo. (Foto: Gtres)

No es la primera vez que Carmen opina sobre estas declaraciones. En una reciente conversación con LOOK, mostró su preocupación por Sheila Devil, a la que guarda un gran cariño por el tiempo que han compartido. «Está muy malito. No me importa nada de las tonterías de que si Rocío Dúrcal era su madre. Me parece una estupidez», dijo. «Debéis indagar mucho más allá. Está malito. Lo repito una y otra vez. Que diga que su madre es Rocío Dúrcal es una gilipollez. Es una gilipollez. Amaba a mi madre, nos amaba a nosotros. Estábamos mucho tiempo con él cuando era pequeñito. Mi hermana en Miami, aquí en Torrelodones. Él adoraba a mi madre, como es lógico y normal», explicó.