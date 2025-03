Hace unos días, Sheila Devil, la única hija de Camilo Sesto (que anteriormente se llamaba Camilo Blanes y era un hombre), desvelaba que su madre no era Lourdes Ornelas, si no Rocío Dúrcal. Unas palabras que han llegado hasta Carmen Morales, la primogénita de la intérprete de La gata bajo la lluvia, que ha hablado en exclusiva para LOOK para aclarar la verdadera relación entre su progenitora y la única descendiente del cantante de Vivir así es morir de amor.

Carmen Morales, sobre la relación de Rocío Dúrcal y Sheila Devil

La preocupación es máxima por Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, que el pasado 24 de febrero era detenida por tráfico de estupefacientes. Una decisión de autodestrucción que parece no tener fin y que no solo ha alarmado a Lourdes Ornelas, su progenitora. «Sheila estaba en la calle y de repente los policías notaron que estaba haciendo algo raro, pero no sabían muy bien lo que era. Se acercaron a ella y después de acercarse, la registran y encuentran 12 gramos de cocaína. Por ley solo puedes llevar 7 y medio, por lo que eso se considera tráfico de estupefacientes», comentó Miguel Ángel Nicolás.

Sheila Dúrcal y Carmen Morales, hijas de Rocío Durcal. (FOTOS: GTRES)

Más allá de su entorno familiar, hay una persona con la que compartió momentos en su pasado que está realmente preocupada por el estado de Devil, Carmen Morales (que actualmente está «saliendo de una bronquitis», la hija mayor de Rocío Dúrcal, que ha reaccionado en LOOK a las declaraciones de la única hija que tuvo Sesto fruto de su relación con Ornelas, al que se refiere todavía como Camilo a pesar de la decisión de este de haber cambiado de género a mujer e inclusive de nombre.

Se pronuncia sobre el estado de salud de la primogénita de Camilo Sesto

«A ver, lo dije el otro día. Está muy malito. No me importa nada de las tonterías de que si Rocío Dúrcal era su madre. Me parece una estupidez», ha comenzado diciendo. «Debéis indagar mucho más allá. Está malito. Lo repito una y otra vez. Que diga que su madre es Rocío Dúrcal es una gilipollez. Es una gilipollez», ha explicado.

En la conversación con LOOK, Morales ha aclarado, además, que relación existía realmente entre su progenitora y Sheila Devil, tras declarar la hija de Camilo Sesto que su progenitora era realmente Rocío Dúrcal y no Lourdes Ornelas: «Amaba a mi madre, nos amaba a nosotros. Estábamos mucho tiempo con él cuando era pequeñito. Mi hermana en Miami, aquí en Torrelodones. Él adoraba a mi madre, como es lógico y normal».

Lourdes Ornelas y Sheila Devil, viuda e hijo de Camilo Sesto. (FOTOS: GTRES)

Finalmente, la hermana de Shaila Dúrcal ha mostrado su preocupación sobre el estado de salud del descendiente en común de Camilo Sesto y Lourdes Ornelas: «¿Quién no va a preocuparse? Es una estupidez con la gravedad del asunto. Es un niño que está mal, un hombre ya. Él no está bien, es una persona enganchada a los estupefacientes y no está bien. Basta ya con el pobre Camilo, lo que le está pasando es muy grave».