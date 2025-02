La detención de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, ha acaparado los titulares en los últimos días, tras ser arrestada por posesión de drogas. Conocida anteriormente como Camilo Blanes, Sheila fue detenida el pasado lunes, 24 de febrero, cuando se le encontró con una cantidad de cocaína que superaba el límite legal permitido. Este incidente ha reavivado el debate sobre los problemas de adicción que ha enfrentado Sheila en los últimos años, lo que ha generado gran revuelo tanto en los medios de comunicación como entre los seguidores de su padre. No obstante, a pesar de la atención mediática que ha generado su arresto, no es el único tema que ocupa la actualidad de la familia Blanes. En paralelo, LOOK ha podido indagar sobre la evolución del tan esperado Museo de Camilo Sesto, cuyo retraso ha estado causando gran expectación y que, a pesar de estar prácticamente listo, sigue sin poder abrir sus puertas.