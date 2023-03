Lourdes Ornelas rompe su silencio en medio del hermetismo sobre Camilo Blanes

Nueva preocupación en torno al estado de salud de Camilo Blanes. Desde que hace algunas semanas el hijo de Camilo Sesto estuviera en el punto de mira por un delicado episodio que provocó que personal del SUMMA tuviera que acudir a su domicilio en la localidad madrileña de Torrelodones y que, además, fuera ingresado durante varios días en un hospital, el silencio en lo que respecta a su situación ha sido la tónica general.

Desde este episodio, que supuso un gran susto para toda la familia, apenas se ha visto al joven, es más, el hecho de que no haya participado en la serie sobre su padre que está preparando Atresmedia ha acrecentado los rumores sobre el joven. En un principio se había apuntado a que Camilo Blanes podría ponerse en la piel del mítico artista, en una ficción que va a centrarse en la etapa en la que Camilo Sesto apostó por traer a España el musical Jesucristo Superstar, en la década de los 70. Aunque se habló de la posible participación de Blanes, finalmente será Alejandro Rato el que interprete al artista.

La ausencia de Camilín en este proyecto, cuando él mismo ha orientado parte de sus pasos profesionales a la música es, cuanto menos, llamativa. Su madre, Lourdes Ornelas, es la persona que más cerca se encuentra de él y, por tanto, la fuente más directa para conocer el estado del joven. Lourdes ha atendido brevemente a las cámaras de la Agencia Gtres y ha asegurado que Camilo Blanes está bien y que no hay motivo de preocupación.

«Muy bien, me da mucha pena que estén aquí haciendo tiempo, pero está muy bien todo, gracias», ha dicho amablemente Lourdes Ornelas, que ha insistido en que no hay que preocuparse por la salud de su hijo. «Está bien», ha declarado.

Sobre la serie centrada en la vida del cantante, Lourdes ha dicho que sale un primo de Camilo y que no sale su hijo porque «está un actor buenísimo», sin entrar en más detalles relativos a la ausencia de Camilo Blanes en este importante proyecto sobre la vida de Camilo Sesto.

Lourdes Ornelas no ha hecho declaraciones sobre algunos rumores que apuntaban que el joven no tenía buena relación con ella y que prefería estar solo. Tampoco ha comentado si reaparecerá pronto en algún compromiso, aunque sí ha dicho que no es cierto que esté pensando en escribir una biografía: «No, nada de eso», ha comentado la madre de Camilo Blanes.

En las últimas semanas se ha comentado que Lourdes Ornelas está muy pendiente del proyecto de museo en honor a la figura de Camilo Sesto que se va a abrir en Alcoy, su tierra natal. Sin embargo, sobre este tema, Lourdes Ornelas tampoco ha querido hacer declaraciones.