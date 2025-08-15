El curioso negocio de Carlos III con el que puede hacerle la competencia a Meghan Markle

El rey Carlos III ha vuelto a sorprendernos con su iniciativa, y es que el monarca ha emprendido un nuevo negocio que no dejará a nadie indiferente. Y si bien ya nos había deleitado con sus numerosas facetas; entre las que podemos destacar la de pintor, o la de escritor con más de once libros publicados, ahora parece haber optado también por la de empresario de éxito. De lo que no cabe duda, es de que el rey de Inglaterra no para, ni siquiera en pleno agosto mientras disfruta de sus vacaciones. Tanto es así, que acaba de lanzar su propia marca de galletas para perros, los «príncipes y princesas peludos», que además van a ser horneadas a mano en las cocinas de Balmoral. Delicias, según reza la propia web, hechas «con cariño en pequeñas cantidades para tu príncipe o princesa de cuatro patas». Y es que están elaboradas con ingredientes claves como harina integral, huevo y caldo de pollo.

El rey Carlos III posando con un perro. (Foto: Gtres)

Y eso no es todo, ya que Carlos III también ofrece complementos como collares, correas y bolsas con el famoso estampado de tweed. Conociendo el amor que el rey tiene por los animales, no sorprende que quiera engalanar a las mascotas de palacio con toda clase de lujos. Aunque los objetos más llamativos son, sin duda alguna, los abrigos de tweed disponibles en la boutique de la tienda. «Elegante, lavable a máquina y con una capa de agua, el abrigo de tweed para perros es perfecto para los fríos paseos invernales», describen los productos pertenecientes a Happy Hound, la marca exclusiva de Sandringham. Además, cada venta incluye un pañuelo, un juguete de hueso y una bolsa de golosinas. Todo, elaborado con el mismo tejido y que tanto le gusta el monarca.

Las galletas para perros que tienen a la venta en la web de Sandringham. (Foto: Web oficial/ shop.sandringhamestate.co.uk)

Justo por el gran amor que siente por sus mascotas, a Carlos III le costó mucho ocupar el lugar que dejaba su querido Tigga, un Jack Russell Terrier que fallecía en 2002, aunque ahora está encantadísimo con Snuff, un Lagotto Romagnolo de pelo rizado y que puede que tenga mucho que ver con este nuevo emprendimiento. De hecho, este negocio podría competir directamente con los que tiene su nuera, Meghan Markle. Y no sería la primera vez.

Bodegón del vino As Ever Napa Valley Rosé de Meghan Markle. (Foto: As Ever)

La duquesa de Sussex está al frente de una reconocida marca de lifestyle, y ha puesto a la venta desde mermeladas, a mezclas ya preparadas para crepes e incluso un vino elaborado bajo el nombre de American Riviera Orchad. Además, tiene su propia productora llamada Archewell Productions y encargada de documentales y series. De hecho, Carlos III no dudaba en hacerle la competencia con su negocio de mermeladas. Y es que desde hace tiempo, el monarca vende también una gran variedad de conservas y encurtidos a través de la tienda Highgrove Shop. Tanto es así, que su mermelada de fresa orgánica de 340 gramos se agotaba rápidamente, por lo que muchos lo entendieron como toda una declaración de guerra a la esposa del príncipe Harry.