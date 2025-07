La paradoja de Meghan Markle: vende productos naturales que se fabrican en masa

La mermelada de la marca As Ever de Meghan Markle ha sido uno de los productos más controvertidos de la nueva línea de estilo de vida de la duquesa de Sussex. Tal fue el interés por este producto que, pocas horas después de que se pusiera a la venta, se agotó y la propia Meghan tuvo que enviar un mensaje personal a los clientes a los que no se les iba a poder suministrar por falta de reservas.

Ahora la mermelada vuelve a estar en el punto de mira, no tanto por su elevado precio o porque no haya suficientes tarros para atender la demanda, sino porque ha salido a la luz un detalle hasta ahora desconocido sobre su elaboración.

Meghan Markle y el príncipe Harry juntos en Nueva York. (Foto: Gtres)

Según han confirmado medios británicos, la mermelada no cumple de manera literal con lo que se había anunciado. El producto está inspirado en la receta que la duquesa de Sussex preparó en la cocina de su residencia, pero lo cierto es que se elabora muy lejos de Montecito, en concreto, en una fábrica de Illinois, a más de 3000 kilómetros de donde viven los Sussex.

La encargada de la elaboración de la mermelada es la misma compañía que se ocupa de las bolsitas de té de la marca de la duquesa, así como de su miel de azahar, que se vende a más de 20 dólares el frasco. A pesar de la buena acogida de los primeros días, algunos expertos han señalado que la mermelada no es tan buena como cabría esperar, sobre todo a esos precios. La especialista Donna Collins ha asegurado que es demasiado líquida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @aseverofficial

Por el momento la duquesa de Sussex no ha hecho declaraciones sobre esta cuestión, sino que ha preferido mantenerse al margen y guardar silencio. No obstante, la realidad es que todos los productos de su marca se alejan de la idea que ella misma promueve, de elaboración prácticamente casera y natural. A pesar de que se recurra a ingredientes de primera calidad, no es posible que las elaboraciones no se hagan en masa.

De hecho, algunas fuentes cercanas a Meghan Markle han revelado a medios locales que la esposa del príncipe Harry nunca se decantó por una elaboración casera o a pequeña escala, sino que su idea era ofrecer una receta personal y auténtica que pudiera producirse de manera constante y recurrente. Una estrategia que permite satisfacer las demandas -más o menos- sin perder el espíritu original.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meghan, Duchess of Sussex (@meghan)

No es la primera vez que la duquesa de Sussex recibe críticas por sus productos o por su nueva faceta profesional. Después de años apostando por el hermetismo, en los últimos tiempos la presencia de Meghan Markle en medios es constante, incluidos sus hijos. Una forma de actuar que ha llamado mucho la atención por su actitud en el pasado y que muchos atribuyen a su necesidad de buscar nuevas vías y fuentes de ingresos.