Aunque ahora está de vacaciones, la infanta Sofía ha pasado los últimos meses centrada en su formación universitaria. Mientras Leonor ha pasado por las tres academias militares, la hija menor de los Reyes ha empezado directamente la universidad y ha elegido el Forward College como centro de formación. La infanta está pasando este primer curso en Lisboa y después irá a París y a Berlín, donde pondrá punto final a sus estudios.

No se conocen muchos detalles de cómo está siendo el día a día de la infanta en la capital portuguesa, donde tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa. El mandatario mantuvo un encuentro con ella hace algunas semanas y también fue el anfitrión de la princesa Leonor en su primer viaje oficial internacional.

La infanta Sofía en Lisboa. (Foto: Casa Real)

La formación tecnológica de Sofía

Pese a que, como hemos dicho, no se tienen muchos detalles de la rutina de Sofía, sí que sabemos que el Forward College es una institución que propone un modelo educativo centrado en la tecnología. Esto significa que el centro apuesta por nuevos modelos de formación, así como por la Inteligencia Artificial como parte de los programas de estudios.

Aplicaciones con Inteligencia Artificial

La IA se ha convertido en un elemento fundamental en el día a día de la sociedad, pero es necesario aprender a gestionarla de la manera adecuada. Algo de lo que son muy conscientes en el Forward College, desde donde aseguran que la IA es parte del día a día de los estudiantes, que aprenden a utilizarla de manera ética y eficiente.

Por eso, todos los alumnos del Forward College, entre los que se encuentra la hija menor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, tienen acceso a diferentes herramientas que les ayudan en su proceso de aprendizaje.

La infanta Sofía en sus primeros días en Lisboa. (Foto: Casa Real)

Entre estas herramientas se encuentran varias aplicaciones que son un apoyo fundamental para los estudiantes. Por ejemplo, Study Mode les guía paso a paso a través de problemas complejos en vez de dar únicamente respuestas. Este programa ha sido desarrollado por científicos que colaboran con el Forward College.

La infanta Sofía también tiene acceso a Careers Bot, que sugiere a los alumnos oportunidades que van en línea con sus habilidades y sus objetivos. Además, los estudiantes participan en talleres de introducción a la Inteligencia Artificial, que les enseña a hacer uso de esta herramienta de manera responsable.

Todos estos programas y aplicaciones responden al modelo educativo del Forward College, con un enfoque práctico y también internacional. Al igual que ocurría en el Atlantic College de Gales, en el Forward College también se apuesta por una formación internacional y global con estudiantes de diferentes partes del mundo. Además, se priorizan las materias que fomentan la adaptación al mundo profesional.

El futuro de la infanta Sofía

Es pronto todavía para saber cuál va a ser el futuro de la infanta Sofía. La hija menor de los Reyes tiene la opción de seguir siendo miembro de la Familia Real y desempeñar funciones oficiales hasta que Leonor sea jefa del Estado, o bien desarrollar una carrera independiente, sin ningún tipo de vinculación con la Corona. No obstante, todo apunta a que en los próximos años será una figura fundamental en la agenda de la Casa Real, al menos durante un tiempo.