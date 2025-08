Quién es Uxue, la exnovia de Plex que hace unos meses todavía estaba enamorada de él

Plex y Aitana son, sin duda alguna, la pareja del momento y sobre la que todos hablan. Sin embargo, los comienzos de este romance tan idílico se han visto empañados por una supuesta infidelidad. Algo que destapaba Uxue López, la ex del youtuber, quien dejaba entrever que Plex la había dejado de malas maneras: a través de un mensaje y sin darle más explicaciones, justo mientras se encontraba dando la vuelta al mundo con sus amigos. «Me dijo: Uxue, me he liado con otra. Haz tu vida», declaraba la joven en televisión. Poco después, descubría que esa «otra» era nada menos que Aitana.

Entre tantas especulaciones, la joven se veía atrapada en el centro de la polémica, situación que la superaba por completo. De hecho, terminaba reconociendo públicamente que había mentido. «Me vino grande», admitía en Telecinco. Pero, ¿quién es es realmente Uxue, más allá de ser conocida como la ex de Plex?

¿Quién es Uxue, la exnovia de Plex?

Durante bastante tiempo, la pareja llevó su relación con absoluta discreción. Tanto es así, que eran pocos los que sabían que estaban juntos. De ella, sabemos ahora que tiene 23 años y despunta creando contenido en TikTok, donde reúne más de 450.000 seguidores. Ha sido precisamente en esta red social, donde ha aprovechado para lanzar alguna indirecta al youtuber y a su nueva novia.

Uxue también se declara amante de los viajes, –algo que tenía en común con Plex–, de la moda y del Atlético de Madrid. También luce varios tatuajes, entre los que destacan los tres que se hizo por exnovio. «Su inicial, su nombre completo y un símbolo que representa algo que me dijo», explicaba en TardeAR.

Pero, más allá de su éxito en redes sociales, la joven también domina deportes como el balonmano e incluso llegaba a ser convocada por la selección de balonmano de Bizkaia en 2022, donde no conseguía disputar ningún partido, pero si pudo mejorar su técnica, participar en los entrenos o coincidir con grandes jugadoras.

Ahora, después del huracán mediático que ha supuesto su ruptura con Plex, parece que la joven ya lo ha dejado atrás y se dispone a disfrutar lo que queda de verano tranquila y rodeada por sus amigos, según comparte con sus seguidores.

Aitana y Plex, el romance del verano

Lo que comenzaba siendo un secreto a voces, se ha terminado confirmando con varios gestos por parte de los propios protagonistas. El primer paso lo daba el youtuber, quien confesaba abiertamente que estaba enamorado; después, dieron suelta a su amor en las aguas de Ibiza y subieron su primera imagen juntos en el 26 cumpleaños de la artista catalana. Y, ahora, ha sido Aitana la que ha declarado su amor a los cuatro vientos sobre los escenarios. Fue durante uno de los últimos conciertos que ha ofrecido en el Riyadh Air Metropolitano, cuando la intérprete de Vas a quedarte aprovechaba la ocasión para darle las gracias a su chico por todo el apoyo brindado.