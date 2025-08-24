Más allá del 124 de Ana Obregón: otros VIP con un coeficiente intelectual por encima de la media

El coeficiente intelectual (CI) es una medida estandarizada que evalúa la capacidad cognitiva de una persona en comparación con la media de la población. Se obtiene a través de pruebas que analizan habilidades como la lógica, la memoria, el razonamiento verbal y la comprensión espacial. Aunque no refleja todos los aspectos de la inteligencia, se utiliza como referencia en contextos educativos, clínicos y laborales. Pero, ¿por qué es un concepto tan interesante para la crónica social?

Ana Obregón acaba de dar una entrevista donde presume de tener un CI superior a la media. No entiende que, siendo una mujer tan inteligente, haya ciertas personas que piensen que no ha estudiado a consciencia el futuro de su nieta Anita. La actriz ha asegurado que su coeficiente asciende a 124, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿Qué otros famosos pueden presumir de algo así? En LOOK tenemos la respuesta.

Shakira

Shakira durante una de las actuaciones de su gira. (Foto: Gtres)

Shakira es una de las reinas de la industria musical, pero ¿cómo ha logrado levantar su carrera profesional? A pesar de haber tomado decisiones muy poco oportunas, la artista puede presumir de tener una trayectoria influyente. No es para menos, pues lleva escribiendo canciones desde que tenía cuatro años. Según recoge la prensa internacional, su CI es de 141. Esto explica que hable cuatro idiomas: español, inglés, portugués e italiano.

Madonna

Madonna en Milán. (Foto: Gtres)

Un punto por debajo de Shakira encontramos a Madonna. Sus 140 puntos son realmente útiles para comprender qué hay detrás de su mediática carrera. Lleva décadas entreteniendo al público con su talento encima de los escenarios, pero los expertos consideran que no tiene una gran voz. La cuestión es que ha logrado que, a pesar de las críticas, la audiencia la convierta en un símbolo que ha cruzado fronteras. Es conocida mundialmente.

Paris Hilton

Paris Hilton sonriendo en un evento. (Foto: Gtres)

La tercera rubia de esta lista es Paris Hilton, la rica heredera que ha conseguido sentarse en el trono de la crónica social. Tiene talento, es inteligente y ha construido una fortuna que no tiene nada que ver con su poderosa familia. Sí, sus apellidos le han abierto muchas puertas, pero sus 132 de coeficiente intelectual le han ayudado a permanecer en lo más alto. Sus empresas y proyectos tienen repercusión en muchísimos países.

Santiago Segura

Santiago Segura durante la presentación de ‘Padre no hay más que uno’. (Foto: Gtres)

No todas las grandes mentes están fuera de nuestro país. En España también hay famosos que merecen una mención en este ranking, como es el caso de Santiago Segura. El actor y director de Torrente ha registrado un 143 de CI.

Miki Nadal

Miki Nadal en la presentación de una película. (Foto: Gtres)

Miki Nadal está muy cerca de Santiago Segura, él tiene un 139. Según contó en Diario Sur, hubo un momento que hasta él mismo se puso en duda. «Empecé Derecho, pero me costaba mucho, no me centraba y había veces que incluso me dormía en las clases. Era incapaz de concentrarme, quizás porque me aburría escuchando cosas que ya sabía», declaró al respecto. Después comprendió por qué no era capaz de concentrar sus esfuerzos en la misma tarea.