La ex novia de Plex confirma que el influencer le dejó por Aitana: "No sabe cuánto van a durar"

Los rumores que señalan que Plex y Aitana habrían empezado una relación sentimental no cesan. De hecho, con el paso de las semanas, no han hecho más que crecer. Fue el pasado mes de marzo cuando ambos coincidieron en Japón y protagonizaron un inesperado encuentro que compartieron con los seguidores del influencer, los cuales no tardaron en comentar la química que existía entre ambos. Semanas más tarde, varios internautas se percataron de que estaban de nuevo juntos en República Dominicana y, después, la cantante regresó al canal del creador de contenido en un video grabado en Nueva York. A pesar del revuelo que estaban generando estas continuas apariciones, hasta la fecha ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, quien sí ha querido romper su silencio en las últimas horas ha sido Uxue, ex novia de Plex, quien ha confirmado por primera vez que la relación entre el influencer y la cantante es una realidad.

«Me dejó de un día para otro por Aitana. Me parece muy triste lo que ha hecho. Un día me dice: Uxue, me he acostado con otra. Haz tu vida. Esa otra era Aitana», comenzaba a decir en TardeAR. «Yo a esta persona no la reconozco. Me dejó por teléfono. No he podido verle en persona ni hablar nada cara a cara. Me dijo que está saliendo con Aitana, pero que no sabe cuánto tiempo van a durar. Me dejó la puerta abierta. Esto fue hace dos semanas», revelaba.

Plex y Aitana en Japón. (Foto: RRSS)

A pesar de todo, Uxue también ha confesado al espacio televisivo que «sigue enamorada de Plex», aunque ya no esté con él. Según sus declaraciones, estuvieron juntos durante cuatro años marcados por las «idas y venidas». No obstante, el pasado mes de octubre dieron el paso de irse a vivir juntos. Tienen una perrita en común que, tras la ruptura, se ha quedado Uxue. Además, la joven también ha contado que tiene tres tatuajes con un significado vinculado al influencer. «Tengo su inicial, su nombre completo y un símbolo que representa algo que me dijo», señalaba.

Declaraciones de Uxue, ex novia de Plex, en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Antes de concluir su intervención en el programa de Telecinco, Uxue se sinceraba aún más y aseguraba que cuando Plex decidió romper con ella «casi se muere por amor» y que ha tenido que tomar medidas para seguir adelante. «He amado con toda mi alma. En consecuencia de esto, me he cambiado el teléfono para no ver conversaciones con él. Leía todos los mensajes que me ponía y yo decía: he estado viviendo en una mentira, en un cuento de hadas», sentenciaba.

Por ahora, Plex y Aitana continúan guardando silencio a pesar del revuelo que hay generado a su alrededor. Y lo cierto es que, si tenemos en cuenta su forma de actuar, en cuanto a su vida personal se refiere, es muy poco probable que en algún momento confirmen su supuesto romance, ya que siempre se han caracterizado por ser dos personajes públicos muy celosos de su intimidad. No obstante, solo el tiempo lo dirá.