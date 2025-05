Desde hace meses, los rumores sobre una posible relación entre Aitana y el youtuber Plex no han hecho más que crecer, y la reciente aparición conjunta de ambos en Nueva York no ha hecho sino avivar el fuego. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente, su complicidad sigue dando pie a especulaciones cada vez más insistentes. El origen de esta historia se remonta al pasado marzo, cuando Plex publicó un vídeo grabado en Japón en el que Aitana hacía una aparición sorpresa. La química entre ambos fue tan evidente que los comentarios en redes no tardaron en llenar los timelines de sospechas, teorías y mensajes que ya los daban por pareja. Las imágenes mostraban a una Aitana relajada, en un ambiente distendido con el creador de contenido, y los seguidores lo interpretaron como una señal clara de cercanía.

Semanas más tarde, coincidieron también en República Dominicana. Aunque ambos afirmaron estar allí con grupos distintos, la coincidencia temporal avivó aún más las sospechas. Desde entonces, Plex ha hecho algunas alusiones ambiguas sobre su situación sentimental -afirmando tener «algo» en marcha-, y hasta ha recibido un regalo de broma de parte de sus amigos que hacía un guiño directo a la cantante. Una «vacilada histórica», como se describió en su entorno, que dejó claro que, al menos entre su círculo, el tema está sobre la mesa.

Ahora, como si todo lo anterior no bastara, ha llegado el último y más comentado episodio: Aitana aparece de nuevo en uno de los vídeos de Plex, esta vez titulado Esto no estaba en mis planes, grabado en Nueva York. En los segundos finales del clip, la artista catalana se suma a cámara desde la habitación de hotel donde el youtuber aseguraba estar «a punto de dormir». Con una naturalidad total, Aitana completa una de las frases icónicas de Plex -«Al final siempre seremos historia»- y se despide entre risas junto a él. «¿Has visto qué guay es quedarse hasta el final?», comenta ella, en una escena tan espontánea como reveladora.

Más allá del tono desenfadado del vídeo, lo que ha terminado de desatar la conversación en redes es el detalle de que Aitana podría estar llevando una prenda de ropa de Plex. No han faltado los comentarios del tipo: «Vivan Plex y Aitana», «La tía lleva por la cara una camisa de él», o «Qué buena forma de hacer pública su relación». Para muchos usuarios, la escena es una confirmación velada de lo que hasta ahora solo eran teorías.

Aitana y Plex en Nueva York. (Foto: Youtube)

Lo cierto es que, aunque ninguno de los dos ha querido confirmar oficialmente una relación, tampoco están ocultando su cercanía. La naturalidad con la que Aitana aparece en los vídeos del influencer, la frecuencia con la que coinciden en diferentes destinos y la complicidad evidente entre ambos hablan por sí solos. Y si bien es posible que simplemente compartan una buena amistad, la percepción pública apunta a que podría haber algo más.

Por ahora, Aitana mantiene su línea habitual de discreción en cuanto a su vida privada. «Yo no confirmo nunca nada», respondió recientemente al ser preguntada por Plex, dejando la puerta abierta a la interpretación. Él, por su parte, ha optado por el silencio, acompañado de sonrisas nerviosas cada vez que surge el tema. ¿Amigos, algo más, o una historia que se está contando a su propio ritmo? Sólo el tiempo lo dirá, pero si algo está claro es que Aitana y Plex, juntos, saben cómo mantenernos atentos.