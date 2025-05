Aitana ha reaccionado al romance entre su ex, Sebastián Yatra, y Nona Sobo. La artista, que suele ser muy hermética a la hora de pronunciarse sobre su vida más allá de lo profesional, se ha pronunciado sobre las imágenes del colombiano y la actriz protagonista de Entrevías, que hace solo unos días fueron pillados de cita en Madrid. Precisamente, Sobo (en las últimas horas) también ha desvelado en qué punto se encuentra y cuál es su situación sentimental tras las instantáneas en las que aparece en actitud cómplice con el intérprete de Las Dudas.

Aitana reacciona al romance de su ex

Sin explicación alguna por ninguna de las dos partes, Aitana y Sebastián Yatra decidieron separarse definitivamente el pasado verano. Entonces, los artistas optaron por disfrutar de sus vacaciones sin dar respuesta a su ruptura, aunque las apariciones de la catalana en los festivales y sus mensajes encima de los escenarios dieron cuenta que tenía el corazón roto.

Aitana. (FOTO: GTRES)

Meses después, de la mano del estreno de Metamorfosis, su documental, la artista decidió romper con su habitual discreción y contar como nunca su separación con Yatra. «Muy probablemente cuando salga este documental ya no estaremos juntos (…). Ya sabemos que Sebastián es solo de un año» dijo la joven en su proyecto audiovisual sin saber que, poco tiempo después, pondría fin a su historia de amor. Dejar una relación no es de buen gusto para nadie. No sé estar sola, nunca lo he estado. Siempre he tenido a alguien a quien contarle mis problemas, y eso ya no está . Creo que me he acostumbrado a vivir de otra forma y ahora tengo que desacostumbrarme. Estoy en ese proceso», relató.

Sin embargo, no fue ese el caso de Yatra que en esta segunda ruptura sentimental no se pronunció al respecto, a diferencia de la primera vez que fue él mismo el que dio la exclusiva de su separación. «Nos queremos un montón. Pero hoy los dos estamos solteros. Andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año», dijo entonces el intérprete de Vagabundo.

Nona Sobo. (FOTO: GTRES)

Aunque durante su relación siempre dijeron que mantendrían su amistad a lo largo del tiempo, la realidad es que desde su ruptura no se les ha vuelto a ver juntos, aunque sí a ambos rehaciendo sus vidas sentimentales por separado. Tras tomar caminos diferentes, durante estos meses han sido relacionados con otras personas. Mientras que en la vida de Aitana han sonado nombres como Miguel Bernardeau o Plex, por parte de Yatra solo ha salido un nombre: Nona Sobo, que hace unas horas se pronunció sobre sus fotos con el colombiano. «Estoy conmigo misma. Yo hago mi día a día, mi vida, y es también mi vida privada, así que, o sea, sin más», ha dicho contundente la actriz de Entrevías, la serie que protagoniza junto a José Coronado.