Sebastián Yatra ha decidido hacer del 2025 un lienzo en blanco, borrando a Aitana de su perfil de Instagram. Tras darse varias oportunidades, el cantante deja claro con este gesto que no habrá ninguna más. Por el contrario, la catalana todavía mantiene las fotos con su ex en redes sociales, especialmente si se trata de colaboraciones a nivel profesional como el lanzamiento de su tema ‘Akuyeri’. «Quiero dedicar este post a todo el pedazo de equipo que hay detrás. Primero a Sebastián Yatra, por acompañarme en el camino desde que literalmente empecé, por confiar en mi desde el principio…», escribía la cantante junto a una fotografía de la ex pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax)

Su historia de amor

Se conocieron en el plató de ‘Operación Triunfo’ en 2017. El colombiano asistió a la gala 12 de la edición de Aitana para promociona su single ‘Sutra’, y durante su actuación se acercó a la joven y le cantó parte de la canción mirándole a los ojos: «Que la mire y que le diga ‘te quiero’ otra vez», un fragmento del nuevo tema de Yatra que predijo el futuro sin que ellos lo supieran. La catalana sonrió tímidamente y ese primer encuentro quedó ahí.

Ya fuera de la academia, Aitana y Yatra volvieron a verse: «A Sebas lo conozco desde hace seis, siete años. Nos conocimos el 16 de noviembre en los Grammy en 2018 y entonces yo luego vine a México a cantar con Morat y él estaba por aquí… Hicimos una cena todos, me llevé muy bien con Sebas y nos hicimos muy amigos», explicaba la cantante. La amistad derivó en un romance con varias idas y venidas.

Aunque su relación sentimental haya terminado, los fans de la ex pareja podrán seguir disfrutando de los temas que han grabado juntos. ‘Corazón sin vida’, ‘Las dudas’ o ‘Akureyri’ son algunas de las canciones en las que podemos escuchar sus voces. El colombiano dedicó su single ‘Los domingos’ a Aitana:

«Te llevaría donde nadie te llevó

Para poder volverte a ver

Me inventaría que un beso se te quedó

Dime qué día te lo puedo devolver»

Aitana y Sebastián Yatra. (Foto: Gtres)

Aitana y Yatra se han dado varias oportunidades aunque lo suyo no ha llegado a funcionar. Nunca han hablado públicamente de sus múltiples rupturas y se desconocen los motivos. Saltaron las alarmas cundo el colombiano confesó que su «máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien». Fue a principios del año pasado cuando Yatra asistió como invitado al podcast de Vicky Martín Berrocal y soltó el bombazo. Tras estas declaraciones nacieron rumores sobre una posible infidelidad de Yatra a Aitana, aunque nunca han llegado a confirmarse.