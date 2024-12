Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau fueron unas de las parejas más consolidadas de la crónica social de nuestro país. Sin embargo, su historia de amor se terminó a finales de 2022, poco después de estrenar su primera serie juntos, La última de Disney+ España. Aunque ninguna de las partes confirmó la ruptura, cuando se conoció que la intérprete de Mariposas había iniciado una nueva relación con Sebastián Yatra todo se dio por sentado.

Una cita secreta

Ahora, de nuevo, han sido vistos en actitud cómplice dos años después de finalizar su sonado y mediático romance. Ha sido Miguel Frigenti quien ha sacado a la luz este inesperado movimiento por parte de la cantante y el hijo de Ana Duato en el podcast En todas las salsas.

Aitana y Miguel Bernardeau en un photocall. (Foto: Gtres)

La artista y el actor tuvieron un encuentro el pasado 1 de diciembre. Según ha indicado el colaborador les vieron «muy acaramelados, en actitud de pareja». El lugar escogido para la cena fue el restaurante Charrúa, un asador de platos uruguayos que está ubicado concretamente en la calle del Conde de Xiquena, en el barrio de Justicia.

Aitana y Miguel Bernardeau en la presentación de su serie, ‘La última’. (Foto: Gtres)

Frigenti ha contado que Aitana y Miguel llegaron al local en el mismo coche, un Tesla rojo que pertenece al actor. Sin embargo, para evitar acaparar la atención, entraron por separado. Primero lo hizo Aitana con cierta rapidez mientras que Bernardeau se quedó fuera aparcando el vehículo. Disfrutaron de la velada en un reservado de grandes dimensiones con capacidad para ocho o diez personas. Asimismo, el televisivo ha explicado también que mientras cenaban se dieron «mogollón de cariñitos».

Aitana y Miguel Bernardeau paseando por la calle. (Foto: Gtres)

Aunque por ahora no hay imágenes de esta quedada entre la ex pareja, Miguel Frigenti ha revelado más detalles de aquella noche. «Ella iba muy guapa, con ropa oscura y el flequillo a pico. Posiblemente, me dicen que hayan vuelto. Estaban haciéndose manitas y hablándose muy cerca», ha dicho. Por otro lado, desde el citado espacio han revelado el menú que degustaron para la especial ocasión. Han asegurado que escogieron del menú «parrilla uruguaya y verduras típicas de ese restaurante también a la parrilla».

Un encuentro en Valencia

Este encuentro descrito no ha sido el único que han protagonizado Aitana Ocaña y Miguel Bernardeau. Sin ir más lejos, hace unas semanas tuvieron un reencuentro en Valencia, lugar al que se desplazaron para ayudar a los afectados por la DANA, el fuerte temporal que dejó más de 200 fallecidos y un sinfín de daños materiales. Ambos acudieron en calidad de voluntarios con la asociación del chef José Andrés, World Central Kitchen y estuvieron repartiendo alimentos y apoyando a los damnificados. Fue en ese momento cuando comenzaron a circular ciertos rumores sobre un posible acercamiento. «Se les vio juntos y cómodos. Parecían muy cercanos, como si no hubiese pasado el tiempo», contó Pedro Jota, también en el podcast En todas las salsas.