Nuevo giro inesperado en el patrimonio inmobiliario de Aitana. Después de salir a la luz que la cantante se ha comprado una lujosa casa en Miami, por 1,4 millones de euros, LOOK ha podido conocer en exclusiva que, casi a la vez que se hacía esta nueva adquisición, ha conseguido vender su casa de Madrid. El domicilio llevaba a la venta más de un año y medio y, después de muchos quebraderos de cabeza, ha encontrado un nuevo inquilino.

Se trata de un chalet adosado, situado en la zona madrileña de Dehesa de la Villa, en el que convivió con Miguel Bernardeau, el actor con el que mantuvo una relación sentimental durante cuatro años. De hecho, está ubicado a pocos metros de la casa familiar del que fuera su novio. Según la información que posee este periódico (después de ponerse en contacto con los actuales propietarios), el precio de la venta corresponde a 1,5 millones de euros, casi la misma cantidad por la que la artista ha adquirido una nueva propiedad al otro lado del charco.

Casa de Aitana en Madrid. (Foto: Studio24)

En su momento, la revista Lecturas aseguró que Aitana compró dicha vivienda por 700.000 euros, un precio que se habría duplicado por la reforma completa que hizo la artista cuando la adquirió. Cabe destacar que desde poco después de romper con el actor mencionado, a finales de 2022, no ha vuelto a vivir allí. Han pasado casi dos años y no ha sido hasta ahora cuando ha podido deshacerse de la propiedad que, muy probablemente, albergue una gran cantidad de recuerdos para la joven.

Aitana. (Foto: Studio24)

Su otro domicilio en Madrid

La venta de esta vivienda no desvincula por completo a Aitana de la capital. Y es que cabe recordar que cuando su relación con el actor de Élite terminó, la ex concursante de Operación Triunfo se compró otro chalet a las afueras de Madrid. Cuando rompió con Miguel Bernardeau, la intérprete de Vas a quedarse pidió desesperadamente, a través de las redes sociales, que no se grabaran las puertas del domicilio porque sentía «miedo» al salir sola, pero al ver que el revuelo de su ruptura con Miguel no cesaba, optó por mudarse a otra exclusiva zona de la ciudad.

Así, buscando su tranquilidad, se compró un impresionante chalet de casi 700 metros cuadrados, construidos en una parcela de unos 2.700 metros cuadrados. De acuerdo con lo publicado, le costó 800.000 euros aproximadamente y cuenta con exclusivas y originales instalaciones, entre las que destaca una sala de grabación, una discoteca, una piscina y una gran terraza con vistas al jardín en el que reúne a sus seres más queridos cada vez que su apretada agenda profesional se lo permite.