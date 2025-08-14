La preocupación del Rey Felipe VI por la situación de los incendios

La Familia Real cerró su agenda oficial en Mallorca el pasado 5 de agosto y dio comienzo a sus vacaciones privadas. Unos días de descanso para recargar las pilas antes de arrancar el curso institucional en los que los Reyes y sus hijas suelen aprovechar para viajar a algún destino del que no siempre trascienden los detalles. Este año las especulaciones apuntan a Grecia, aunque no hay nada confirmado de manera oficial.

A pesar de que estas vacaciones son privadas, el monarca no desconecta del todo de la actividad oficial. Por eso, los viajes suelen estar calculados hasta el mínimo detalle, para permitir que regrese a la mayor brevedad en caso necesario, como ya ocurrió en 2017 tras los atentados en Cataluña. Este año, aunque no se prevé el regreso de don Felipe, sí que ha trascendido que está muy pendiente de lo que está ocurriendo en nuestro país a raíz de los incendios.

Los Reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. (Foto: Gtres)

Varios presidentes autonómicos han compartido a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales que el Rey Felipe VI se ha puesto en contacto con ello para conocer la situación de cada una de las zonas afectadas por los incendios que están arrasando el país. Fuegos que han quemado ya miles de hectáreas y que se han llevado algunas vidas por delante, como la del rumano Mircea Spiridon, que falleció a consecuencia de las graves quemaduras por intentar salvar a unos caballos en Tres Cantos.

La situación de los incendios en #CLM mejora y nos permite el optimismo, aunque con mucha precaución. Quiero dar las gracias a todos los servicios de emergencias por su esfuerzo incansable y a las administraciones con las que hemos trabajado de manera excepcional. Especialmente… — Emiliano García-Page (@garciapage) August 13, 2025

Alfonso Rueda, Juanma Moreno, Alfonso Fernández-Mañueco o Emiliano García-Page han revelado que don Felipe se ha interesado personalmente por la evolución de las tareas de extinción de los incendios y, sobre todo, por la situación de todos los afectados.

«He recibido una llamada del Rey Felipe, preocupado por los incendios. Me traslada su solidaridad y apoyo a todos los efectivos desplegados, que una vez más están dando una lección de profesionalidad. Gracias, Majestad», ha escrito Juanma Moreno. «Quiero dar las gracias a todos los servicios de emergencias por su esfuerzo incansable y a las administraciones con las que hemos trabajado de manera excepcional. Especialmente agradecer el interés del Rey, pendiente en todo momento de la situación, de la ciudadanía y de los profesionales», ha comentado Emiliano García-Page.

Tareas de extinción de los incendios en Madrid. (Foto: Gtres)

Desde que se convirtiera en jefe del Estado hace ya una década, el monarca ha dado continuas muestras de su compromiso y de su constante interés por todo lo que ocurre en el país, tanto a nivel institucional como sobre el terreno, cerca de los españoles. Las imágenes de los Reyes en Paiporta con el barro hasta en la cara el pasado otoño mientras el presidente del Gobierno se marchó apresuradamente son un ejemplo claro del carácter de don Felipe y de su forma de hacer las cosas.

He recibido una llamada del Rey Felipe, preocupado por los incendios. Me traslada su solidaridad y apoyo al @Plan_INFOCA, @E112Andalucia y todos los efectivos desplegados, que una vez más están dando una lección de profesionalidad. Orgullosos de ellos. Gracias, Majestad. — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) August 12, 2025

Una delicada situación personal

A la complicada situación del país por los incendios hay que sumar que el Rey Felipe VI recibió hace unos días una mala noticia a nivel personal: la del atropello del cantante Jaume Anglada, con el que mantiene una buena relación desde hace décadas. El artista sigue ingresado y se ha sometido a varias intervenciones y, según ha trascendido, el monarca está informado de su evolución, pero no se prevé, por ahora, que le visite.