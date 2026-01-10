"Te voy a devolver a Perú": los detalles del episodio más amargo entre Isabel Pantoja y su hija

Isa Pantoja nos dejaba a todos impactados con su demoledor relato en ¡De Viernes! hace ya más de un año, y es que la joven compartía nuevos detalles respecto a cómo fue su terrible infancia en Cantora. Sin embargo, hubo uno en concreto que nos dejaba sin palabras, y que se produjo el mismo día en el que Isabel Pantoja descubrió que su hija había perdido la virginidad con 16 años.

Según relató Isa en Telecinco, habría sido su hermano, Kiko Rivera, el que llamó a su madre para contarle que ese chico en cuestión había entrado en casa sin autorización. Lo que desataba la ira de Pantoja. «Yo recuerdo que entonces ella se vino hacia mí insultándome y diciéndome de todo», contaba al respecto.

Completamente fuera de sí, parece que la cantante comenzó a zarandear a su hija preguntándole donde tenía el teléfono, el cual había escondido. Algo a lo que ella se negó. «Como yo no se lo daba, le pidió a una amiga que estaba allí que le diera las tijeras de la cocina», argumentaba. «La vi completamente fuera de sí. Me arrinconó, me cogió por la cara, yo no me dejé, empezamos las dos a forcejear, pero yo lo que vi en ese momento es que puede pasar algo grave con esas tijeras», contaba entre lágrimas.

Ahí, la joven dejaba de forcejear para evitar que pudiese pasar algo mucho más grave y su madre le cortaba el pelo. «Cuando me lo cortó me dijo: «Te voy a devolver a Perú», desvelaba finalmente entre sollozos e incapaz de seguir hablando. Después del incidente, Isa salía corriendo a su habitación y se encerró en el cuarto de baño, donde sacó el teléfono para hablar con sus amigos. «Les dije que creía que me iban a pegar, les pedí que por favor al día siguiente vinieran a Cantora porque estaba sintiendo mucho miedo», confesaba dejando completamente conmocionados a los presentes.

Totalmente rota Isa Pantoja es incapaz de verbalizar lo que le dijo su madre mientras le cortaba el pelo: “Te voy a devolver a Perú” 🪩 #DeViernes

🔮 https://t.co/0SLWhrGryv pic.twitter.com/Uvv8ghTYv9 — De Viernes (@deviernestv) November 22, 2024

Un testimonio que fue respaldado por Dulce Delapiedra, quien fuese niñera de Isa y presenciaba más de una de esas terribles situaciones. «Su madre le cortó el pelo, la arrinconó a la fuerza, yo me metí para evitarlo y la madre intentó clavarme las tijeras en el estómago», aseguraba contundente.

Un episodio realmente violento, que no terminaba ahí, sino que siguió con un durísimo enfrentamiento con Kiko Rivera. Después de pasar más de una hora encerrada en el baño, Pantoja contaba que su hermano llegó hecho una furia y le dio una bofetada. Pero, justo cuando intentaba escapar, el Dj la interceptaba en el porche, donde la obligó a desnudarse y él procedió a rociarla con agua fría.

«Mi madre se fue, es cuando mi hermano empieza a regarme mientras me sigue preguntando que dónde está el teléfono. Yo ya ni le escuchaba, yo ya no sentía ni el agua ni el frío, yo me quería morir», desvelaba Isa muy afectada. «Entonces me arrodillé y le supliqué que no me hiciera nada y empecé a pedir auxilio». Una situación realmente traumática que Isa todavía no ha olvidado.