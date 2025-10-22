Isa Pantoja ha regresado este miércoles a Madrid acompañada de su marido, Asraf Beno, tras unos días de descanso fuera de España. A su llegada al aeropuerto, la joven ha sido recibida por varios periodistas y reporteros que esperaban su reacción ante la noticia que marca la actualidad del corazón: la entrevista exclusiva de Irene Rosales, su ya ex cuñada, en la que rompe su silencio y explica los verdaderos motivos de su separación de Kiko Rivera. Sin embargo, lejos de aprovechar el momento para posicionarse, Isa ha optado por una postura firme y contenida. «Lo siento chicos, no voy a decir nada», ha respondido con calma cuando los micrófonos se acercaban a ella. Con esa única frase, ha dejado claro que no tiene intención de pronunciarse sobre un asunto tan delicado para su familia.

Durante los breves minutos que ha durado su paso por la terminal, la hija de Isabel Pantoja ha mantenido una actitud serena, evitando entrar en polémicas o comentarios que pudieran alimentar la tormenta mediática que rodea a su hermano. Los periodistas han insistido, preguntándole por la entrevista de Irene y también por la posibilidad de que Kiko atraviese un momento complicado en relación con sus antiguas adicciones. Isa, sin alterar el gesto, ha vuelto a hacer oídos sordos y ha seguido caminando del brazo de Asraf, centrada en su viaje y en su vida personal.

Isa Pantoja en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. (Foto: Gtres)

La única concesión que Isa ha hecho a la prensa ha sido al hablar de su prima Anabel Pantoja, recientemente incorporada a Bailando con las estrellas. En ese momento, su expresión se ha suavizado y, con una sonrisa contenida, ha dicho: «Me alegro mucho por ella, se lo merece. Ojalá gane». Ha sido su única respuesta amable del día y, a la vez, una pista clara de que Anabel es la única persona de su familia con la que mantiene un trato cercano. En medio del distanciamiento que la separa de su madre y de su hermano Kiko, Isa ha querido dejar claro, sin decirlo abiertamente, que solo su prima conserva un lugar en su círculo más íntimo.

Irene Rosales aclara los motivos de su separación de Kiko Rivera

El silencio de Isa contrasta con la actitud de Irene Rosales, quien este miércoles ha sido protagonista de la portada de una conocida revista de actualidad. En una extensa entrevista, Irene habla abiertamente de su separación de Kiko Rivera tras diez años de relación y dos hijas en común. Niega cualquier infidelidad, reconoce que el matrimonio se deterioró porque, en sus palabras, «he sido más madre que esposa» y confiesa que, durante años, priorizó la maternidad y el cuidado familiar frente a la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Revista SEMANA (@semana_revista)

Rosales también reflexiona sobre la pérdida de su madre, un golpe que la dejó emocionalmente exhausta, y sobre la compleja relación con la familia Pantoja, a la que define como «distante». Además, ha confirmado que está iniciando una nueva relación con un empresario sevillano llamado Guillermo, con quien asegura mantener una conexión «tranquila y sincera».