Kiko Rivera confiesa que "no le cuadran las fechas" tras conocerse el romance de Irene Rosales

A finales del pasado mes de agosto, Kiko Rivera e Irene Rosales dejaron sorprendidos a propios y extraños tras anunciar su separación. Llevaban juntos más de una década y ambos dejaron claro que no existían ni conflictos financieros, ni infidelidades ni escándalos ocultos detrás de su ruptura. Han pasado casi dos meses desde entonces y, ahora, la ex pareja ha vuelto a situarse en la primera línea de la noticia al salir a la luz que la sevillana ha rehecho su vida sentimental con un empresario llamado Guillermo.

Se les ha visto paseando juntos en diferentes ciudades y derrochando una gran complicidad que deja más que claro que entre ellos existe algo más que una amistad. Por ahora, Irene Rosales, sin confirmar ni desmentir su nuevo noviazgo, se ha limitado a emitir un comunicado en el que pide que se respete «la intimidad de las personas anónimas». Sin embargo, estas palabras no han conseguido calmar el interés que se ha generado por conocer la opinión de Kiko Rivera al respecto.

Siendo fiel a lo que ya anunció en un pasado (que no iba a hablar de su vida privada), el DJ no se ha pronunciado a través de sus redes sociales. No obstante, ha sido el programa Espejo Público el que ha dado a conocer cómo se encuentra el hijo de Isabel Pantoja ante este revuelo mediático. Según el espacio televisivo, «Kiko Rivera está completamente afectado y muy dolido porque no entiende dos cosas de Irene Rosales. La primera, cómo ha rehecho su vida tan rápido, y la segunda por qué no ha sido más discreta con esta nueva relación», explicaban.

Añadían que el ex matrimonio había hablado por teléfono en las últimas horas, aunque en ningún momento se habían lanzado reproches. Aun así, señalaban que el primo de Anabel Pantoja «estaba con el calendario en la mano porque no le cuadraban las fechas de cuándo pudo empezar la relación». Unas declaraciones que dejan entrever que el artista atraviesa un momento de cierta confusión y tristeza que intenta dejar a un lado centrándose en su faceta profesional y en sus hijos, los cuales siguen siendo su prioridad.

A pesar de las dudas de Kiko Rivera, Gema López, periodista del matinal de Antena 3, ha contado que Irene y Guillermo se conocieron en 2020, cuando remodelaron el chalet, pusieron césped en el patio y contrataron sus servicios. «Cuando se conoce la separación, a los dos días se fotografía a Irene con Guillermo y lo desmienten, con que es un compañero del gimnasio porque van juntos», recordaba.

¿Quién es el nuevo novio de Irene Rosales?

Su nombre es Guillermo, tiene 41 años y reside en el pueblo sevillano de Castilleja de la Cuesta. Se dedica al mundo empresarial y, según han asegurado varios medios, es CEO de Verde Green, la empresa de césped artificial que Kiko e Irene contrataron en 2020 para su jardín, tal y como ha informado Gema López. En las redes sociales, se define como todo un «emprendedor», así como también deja a la luz que es un apasionado del mar y del deporte, donde destaca que el golf es una de sus actividades favoritas.