Kiko Rivera da un golpe en la mesa y lanza una amenaza tras abrir las puertas de su casa

Kiko Rivera ha abierto las puertas de su casa y se ha comprometido con sus fans a enseñarles algunos de los rincones de su nueva vivienda. Tal y como recogimos en LOOK, el hijo de Isabel Pantoja se ha comprado un chalé a las afueras de Sevilla para empezar de cero después de separarse de Irene Rosales. A pesar de que ha protagonizado grandes exclusivas en la crónica social, ahora no quiere saber nada del mundo del corazón y se niega a desvelar cuáles son sus verdaderos sentimientos. Por ese motivo, ha amenazado con demandar a los reporteros que entren en su urbanización sin pedir permiso.

El DJ ha lanzado un comunicado a través de su cuenta de Instagram que dice: «Hoy, algunos miembros de la prensa han accedido sin autorización a la urbanización privada donde resido, llegando incluso a molestar a mis vecinos al preguntarles donde resido. Quiero pedir disculpas a todos por las molestias ocasionadas». Seguidamente, ha dado un golpe en la mesa y ha asegurado que emprenderá acciones legales contra los periodistas que no quieran respetar su voluntad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KikoRivera (@riverakiko)

«Quiero dejar muy claro que cualquiera que acceda a esta urbanización con intención de situarse frente a mi domicilio será denunciado», añade. Como era de esperar, las críticas no han tardado en llegar y en las redes sociales hay varios comentarios que recuerdan la falta de coherencia del músico. «Cuando quieres enseñas tu casa y cuando no te conviene no», le recuerda un usuario. «Acuérdate de cuando entres al juego más adelante», añade otro. E incluso hay alguien que le pregunta: «¿Cuándo hay dinero todo sí?».

La nueva casa de Kiko Rivera

Lo cierto es que, hace unos días, Kiko mostró su estudio de grabación y dio algunos detalles sobre su nuevo hogar. «He buscado que mi casa tenga todo lo necesario o todo lo que a mí me puede valer para hacer un contenido muy bueno con vosotros aquí. Ya que he tenido que cambiar mi vida y comenzar una nueva etapa, he decidido convertirme en streamer de verdad. En poder crear contenido desde casa. Faltan por terminar unas cosas… creo que para que esté perfecta entre una y dos semanas», comentó al respecto.

Kiko Rivera después de un evento. (Foto: Gtres)

Antes del revuelo que se ha generado, el hermano de Isa Pantoja se comprometió a algo: «Haré un house-tour y os iré enseñando y haciendo directos desde los distintos puntos que tiene la casa. De momento lo único que vais a ver es el set-up. Ya iréis viendo, conforme vaya terminando de decorar lo que queda de la casa, que no es mucho, pero tampoco es poco, os haré un house-tour». No obstante, después de los últimos acontecimientos, habrá que esperar para ver si su hoja de ruta ha sufrido algún cambio.

El «shakirazo» de Kiko Rivera

Kiko Rivera en un evento en Chipiona. (Foto: Gtres)

Siguiendo la idea planteada al principio de estas líneas, recordamos que Kiko Rivera se ha comprometido a no hablar de Irene Rosales en ningún plató de televisión. «No voy a sacar partido económico de esta situación, ni voy a acudir a televisión para hablar de mi vida privada. Me ha costado mucho llegar a esta paz mental, y por eso hoy escribiré estas palabras… y después comenzaré a adaptarme a mi nueva vida», ha contestado cuando le han preguntado si se sentaría en algún programa de televisión. Sin embargo, ha encontrado otra forma de expresarse.

Igual que Shakira hizo con Piqué, el hijo de Isabel Pantoja quiere poner a prueba su talento y componer una canción donde exponga su versión de los hechos. Va a contar cómo se siente después de separase de Irene y quizá de algunas pinceladas de los motivos. Todo esto ha hecho que la expectación sea total, pero ¿cuándo podremos disfrutar de este proyecto?