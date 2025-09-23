El revelador mensaje de Irene Rosales en su primer mes soltera y que da carpetazo a Kiko Rivera

«Un verano diferente». Irene Rosales ha reaparecido en redes sociales con un revelador mensaje un mes después de que saliera a la luz su ruptura con Kiko Rivera. A través del universo 2.0, la ya ex pareja ha compartido fotografías juntos esta última temporada estival, lo que nada hacía presagiar que el hijo de Isabel Pantoja y la madre de sus dos hijas pequeñas atravesaran un mal momento en su matrimonio.

Sin embargo, a punto de comenzar el nuevo curso, el Dj y la que fuera colaboradora televisiva sorprendieron con dos comunicados en los que confirmaban su separación como pareja, aunque no como familia, ya que por el bienestar de las menores, continuarían haciendo planes juntos, como así ha sido. De hecho, en las últimas semanas, ha sido frecuente ver al pequeño de los Rivera entrando en el que había sido su domicilio conyugal -ya que ha sido él el que ha cambiado de casa-.

El revelador vídeo de Irene Rosales

A raíz de su separación, Irene Rosales ha dado un giro en sus redes sociales. Si antes compartía fotos en familia con Kiko, ahora publica un contenido totalmente distinto donde predominan los vídeos de fitness o sus looks diarios. Sin embargo, para dar comienzo a una nueva estación, ha compartido un revelador vídeo de su verano más complicado, que ha estado protagonizado por una profunda crisis con el padre de sus hijas, Ana y Carlota. «Hoy le damos la bienvenida al otoño, cerrando un verano diferente», ha escrito.

Irene Rosales en Sevilla. (Foto: Gtres)

En este post, la ex nuera de Isabel Pantoja ha compartido varios vídeos e imágenes de cómo han sido sus últimas vacaciones en las que, según ha publicado, Kiko Rivera no ha tenido cabida y sí sus amigas o sus posados en ropa de baño. Aunque sí que han pasado tiempo juntos en verano, la andaluza no ha querido publicar imágenes con el padre de sus hijas, como sí hicieron durante los días en los que estuvieron juntos en la playa.

Cruce de mensajes en redes

Desde que anunciaran su ruptura, Kiko e Irene están dando cuenta de cómo se encuentran a través de sus respectivos redes sociales. El Dj lo dejó claro: no es el mismo de antes y, por ende, no hablará en ningún medio de comunicación sobre su separación.

De hecho, el primo de Anabel Pantoja desveló que lo más complicado en este proceso, para él, era la soledad que sentía cuando se separaba de sus hijas, con las que comparte momentos sin Irene. «Lo más difícil del mundo es conocerse a uno mismo y lo más fácil es hablar mal de los demás. Lo más difícil es conocerse a uno, descubrirse. Es lo más difícil. Y lo más fácil es hablar mal de los demás. Está claro que me cuesta. A veces se me escapa el ego, pero soy consciente que me ha ganado el ego», escribió recientemente.

Kiko Rivera e Irene Rosales. (Foto: Gtres)

Unos mensajes que nada tienen que ver con los de su ex pareja. Por su parte, Rosales trata de ser mucho más optimista en esta nueva etapa.