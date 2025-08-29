Un amigo íntimo de Kiko Rivera se pronuncia tras su ruptura con Irene: "Es difícil de aguantar"

En medio del revuelo mediático que ha generado la inesperada ruptura de Kiko Rivera e Irene Rosales, un íntimo amigo del DJ ha roto su silencio. Su nombre es Alberto, y aunque no ha desvelado el motivo exacto por el que la ex pareja ha decidido tomar caminos por separado, lo cierto es que ha corroborado la información que ha trascendido desde el principio de que dieron el paso de separarse por mutuo acuerdo. «Entre los dos se han puesto de acuerdo y ya está», comenzaba a decir al programa TardeAR.

En referencia a las fotografías que han trascendido de Irene con otro hombre, Alberto ha comentado, de una manera firme, que está seguro «al mil por mil» de que no ha habido terceras personas. Por otro lado, ha comentado que «llevaban un tiempo en el que no se aguantaban», unas declaraciones que ha querido matizar señalando que su amigo Kiko «es difícil de aguantar».

Alberto, íntimo amigo de Kiko Rivera, hablando en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

«Yo lo quiero como mi hermano, pero sé que es difícil, pero bueno, el que lo quiere lo tiene que aguantar así. Y espero que no vuelva a las mierdas en las que estaba hace años. De hecho, yo se lo dije y él me juró por sus hijas que eso ya lo tenía más que olvidado y que se iba a centrar en los suyos, en la música y en las personas que le quieren», contaba. Unas palabras que encajan con las que el propio DJ ha publicado en su red, señalando que «esa etapa quedó atrás» y que el Kiko de hace diez años «ya no existe».

Alberto desvelaba que había hablado con Kiko hace tan solo unas horas y que estaba bien, «dentro de lo que cabe». «Está centrado en la música y en el mundial este que va a ir a jugar a Indonesia», añadía. Al mismo tiempo, también se ha puesto en contacto con Irene, quien también le ha comunicado que «está bien». «Me dijo que son cosas que pasan y que son caminos que han tomado por partes iguales», manifestaba.

Kiko Rivera e Irene Rosales en la Primera Comunión de su hija Ana. (Foto: Gtres)

Como íntimo amigo de la ex pareja, Alberto ha desvelado que esperaba que esta decisión fuera tan solo temporal, aunque no estaba seguro de lo que podía ocurrir en un futuro. «Hacía unos meses que ya lo habíamos hablado. Cuando quedábamos con Kiko nos lo comentaba, que no estaban bien y que no quería hacerle sufrir a ella. Eran cosas de pareja, pero claro, yo no esperaba esto tampoco. Ojalá vuelvan, porque para mí son como de mi familia. Y yo me llevé una sorpresa de la leche al enterarme», concluía.