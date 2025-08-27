Irene Rosales, pillada con otro hombre tras su ruptura con Kiko Rivera

Después de once años de relación y dos hijas en común, Kiko Rivera e Irene Rosales han decidido poner fin a su matrimonio. Así lo ha confirmado el propio DJ en sus redes sociales tras protagonizar una de las portadas más inesperadas de la jornada. «Tomar la decisión correcta a veces es lo más difícil, pero también lo más necesario. Y en este caso, lo hacemos con respeto, con gratitud y con la certeza de que lo más importante seguirá siendo lo mismo: nuestras niñas», escribía, dejando en un completo misterio cuál ha sido el motivo principal de su ruptura.

Sin embargo, en medio del revuelo que ha generado esta sorprendente noticia, unas imágenes emitidas por TardeAR podrían arrojar luz y claridad a las razones que habrían llevado a la ex pareja a tomar esta determinante decisión, así como también han dado un curioso giro de guion a lo ocurrido. Y es que el programa de las tardes de Mediaset ha conseguido unas fotografías en las que aparece Irene Rosales junto a otro hombre.

Según el espacio televisivo, las imágenes fueron captadas esta misma semana por un telespectador que le llamó especialmente la atención la actitud que mantenían entre ellos durante dicho encuentro, la cual era cómplice y distendida en todo momento mientras compartían una mesa en un establecimiento gastronómico. Por ahora, la identidad del hombre que acompañaba a Irene es completamente desconocida.

Ante esta información, Raquel Bollo ha señalado que a ella «no le sorprende la ruptura» y que al entorno de los protagonistas tampoco. Sobre las imágenes de Irene, Raquel comentaba que le sonaba su cara, pero que no sabía quién era. No obstante, a lo largo de la emisión, la madre de Manuel Cortés se ha puesto en contacto con Irene y esta misma le ha señalado que tan solo es un amigo. Unas declaraciones que la propia Raquel defiende. «Me ha dicho que solo hay una amistad. Ella va a seguir quedando con amigos. Tenía un grupo muy grande de amistades antes de conocer a Kiko. Si tuviese algo con este chico, Irene tampoco es tonta. Ella sabe cómo funciona este mundillo […] Sabes que la pueden grabar en cualquier momento y cuando lo esconde, es porque no hay nada», sentenciaba la colaboradora.

Raquel Bollo en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Más allá de las declaraciones que ha concedido Irene a Raquel Bollo, lo cierto es que por ahora, la sevillana no se ha pronunciado abiertamente como si lo ha hecho el padre de sus hijas. Lo único que se sabe, y que ha recalcado el programa TardeAR, es que hasta ayer continuaba compartiendo vida familiar y que, una vez que ha salido a la luz la noticia, ambos han decidido dejar de convivir. Irene continúa en Castilleja de la Cuesta mientras que Kiko se habría marchado a Sevilla.