El pasado mes de abril, Belén Domínguez fallecía tras más de un año ingresada en una habitación del Hospital Ramón y Cajal tras una larga enfermedad. La joven de 31 años, que guardó en un cajón el teléfono móvil al entrar en el centro médico, nunca se quejó de su dolencia, un cáncer intramedular que vivió con alegría y cuyo dolor ofrecía a los más necesitados. Ocho meses después, su madre, Charo, y su novio, Emilio, han concedido una reveladora entrevista en la que han contado, con una profunda fe, cómo fueron los últimos días de la sevillana y las señales que han recibido desde el cielo.

Belén se preparó antes de morir

En esta charla con Marta Barroso, Emilio y Charo no han podido contener la emoción en varias ocasiones. Aún con todo el dolor que ha supuesto esta pérdida en sus vidas, nunca han dejado de aferrarse a la vida y, sobre todo, a la fe.

La madre y el novio de Belén. (Foto: CEU Talks)

Aunque Belén siempre fue muy optimista -tal y como daba cuenta en las redes sociales- e incluso a pesar de su situación la alegría era su máxima, en sus últimos días se preparó para irse al cielo.

«Hablamos con ella, pero ella el último día ya no estaba. En días anteriores le costaba más respirar, se fue preparando, se fue despidiendo de la gente, llamó a sus amigas. A mí me dijo que siguiera la vida cuando ella no estuviera, que estuviera alegre. Por ella, lo que sea. Fue muy duro. Yo no estuve presente en el último aliento, porque estaba comiendo abajo con mi hermano. Pero ella me dijo: Emi, te quiero. ¿Qué mejores últimas palabras?», ha contado su novio, Emilio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belen Dominguez (@belendominguezb)

Por su parte, Charo, su progenitora, visiblemente conmocionada -pero sin perder la sonrisa de una madre valiente que la acompañó hasta el final-, ha desvelado que ella solo le pidió a Dios estar junto a su hija en su último aliento: «Yo le pedí a Dios estar con ella en el último aliento y me lo concedió. Con lo cual, estoy satisfecha con ello, porque pude estar con ella. También estuvo su padre. Doy gracias a Dios. No se fue sola, eso fue muy importante».

Así han vivido estos meses sin Belén

Está claro que Belén dejó en su familia y en su novio una huella imborrable y aunque en la mencionada entrevista han recordado con gratitud a la joven, han querido visibilizar estos primeros meses de duelo.

«Hay días, porque parece que el tiempo te cura, pero no. Al principio intentas estar fuerte, pero ahora hay momentos en los que no. Me ayudan mucho la familia, los amigos, el trabajo… Pero la ausencia física de ella, me cuesta. Habló muchísimo con ella, llevo su ropa, su perfume… Hay momentos», ha contado Charo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Belen Dominguez (@belendominguezb)

Por su parte, Emilio ha dicho que también tiene momentos de altibajos, pero que por la mujer de su vida su propósito es alcanzar la felicidad: «Tengo mis ratos, pero como hacía Belén. Vamos con alegría, para adelante. Intento aplicarme lo mismo, ese ejemplo tan bonito que nos ha dejado, aunque tenga ratos de llorar. Ella me acompaña en cada paso que doy, ella sigue a mi lado espiritualmente».

En esta conversación, el joven ha contado que Belén les «regalaba sonrisas pese al dolor». Además, ha contado que su papel fue acercarle a su novia la fe: «Me quedaba a su lado porque me salía del corazón. Era el plan de Dios. Todos los días misa, rezamos rosario diario. Ella decía que la Comunión era su mejor medicina. El dolor que vivía hacía que se avivase más ese amor. La pérdida luego después, un vacío inmenso difícil de explicar, siento un agujero en el corazón, pero sigue acompañándonos». Finalmente, Charo ha desvelado que durante estos meses han tenido «muchísimas señales» de su hija, la cual sigue a su lado en su día a día.