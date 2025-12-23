Beatriz Carvajal cumple este 24 de diciembre un nuevo año y lo hace convertida en una de las actrices más reconocibles de la escena española. Su rostro forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones gracias a una carrera larga, constante y versátil, construida desde el teatro clásico hasta la televisión más popular. Sin embargo, junto a ese prestigio profesional, en los últimos años ha ido emergiendo un perfil menos amable y más controvertido: el de una intérprete muy activa en redes sociales, especialmente en X, que no duda en posicionarse políticamente y en defender con vehemencia a determinadas figuras públicas.

Nacida en Madrid en diciembre de 1949, Carvajal empezó a trabajar con apenas 14 años, cuando ingresó en la Compañía Nacional de Teatro y debutó en el Teatro María Guerrero. Desde entonces, el escenario fue su hábitat natural. Durante décadas, especialmente en los años sesenta y setenta, se curtió en grandes textos del teatro español, desarrollando una solidez interpretativa que siempre ha reivindicado como la base de su carrera. El teatro, de hecho, nunca lo ha abandonado y sigue siendo el espacio donde se siente más libre y respetada como actriz.

Beatriz Carvajal en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La televisión, sin embargo, fue la que la convirtió en un rostro popular. Primero llegó Un, dos, tres… responda otra vez, donde demostró su capacidad para la comedia y la sátira social interpretando múltiples personajes. Después vendrían series clave como Lleno, por favor, junto a Alfredo Landa, y más tarde Compañeros, la ficción que la consolidó definitivamente ante el gran público. Su papel como la profesora Marisa no solo fue uno de los pilares de la serie, sino que dejó escenas que hoy siguen circulando en redes por su mensaje político explícito contra el fascismo y la intolerancia.

Ese discurso firme, que en la ficción encajaba con naturalidad, parece haber encontrado continuidad en su vida pública. Beatriz Carvajal nunca ha ocultado su ideología, pero en los últimos años ha dado un paso más allá gracias a las redes sociales. En X, donde mantiene una actividad constante, se ha convertido en una voz muy combativa, defendiendo causas y personas afines a su visión política y reaccionando con dureza ante quienes discrepan.

Beatriz Carvajal en una obra de teatro. (Foto: Gtres)

Uno de los episodios más recientes y comentados ha sido su defensa pública de Silvia Intxaurrondo. En plena polémica por la demanda de la periodista contra RTVE tras la regularización de su contrato y la drástica reducción salarial, Carvajal salió en su apoyo sin matices, denunciando lo que considera un trato injusto. Una postura que ha generado críticas, especialmente desde sectores sindicales y trabajadores de la corporación pública, que ven en ese respaldo una falta de sensibilidad hacia el agravio comparativo que supone el caso.

Algo similar ocurre con su actitud hacia José Luis Rodríguez Zapatero. La actriz ha mostrado en varias ocasiones su admiración y aplauso hacia el expresidente del Gobierno, incluso en un contexto en el que su nombre vuelve a estar bajo el foco judicial por el caso Plus Ultra. Lejos de la prudencia, Carvajal ha optado por una defensa clara de su figura y de su legado político, reforzando la percepción de una actriz alineada sin complejos con el socialismo y dispuesta a asumir el desgaste que eso conlleva.

Beatriz Carvajal en una obra de teatro. (Foto: Gtres)

Este perfil público más áspero contrasta con la imagen cercana y entrañable que muchos espectadores conservan de ella por personajes como los de Aquí no hay quien viva o La que se avecina. En esta última, su salida estuvo rodeada de cierta polémica, que ella misma explicó años después al reconocer que se sintió «quemada» por problemas personales dentro del equipo. Una franqueza que, de nuevo, conecta con su forma actual de expresarse: directa, sin filtros y poco dada a edulcorar sus opiniones.

En lo personal, Beatriz Carvajal ha llevado una vida relativamente discreta. Nunca se ha casado, es madre de dos hijas -una de ellas, Montse Pla, también actriz- y sigue volcada en el teatro, donde actualmente protagoniza la obra Otra vida. Mañana soplará las velas con una carrera incuestionable a sus espaldas, pero también con una faceta pública que genera división.