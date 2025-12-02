Alba Rodríguez Espinosa, la hija de Zapatero que no tiene el problema del resto de la juventud española

José Luis Rodríguez Zapatero ejerció como presidente del gobierno de España desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011. Durante las dos legislaturas consecutivas en las que estuvo al mando de nuestro país, su familia prefirió mantenerse en un discreto segundo plano. A Sonsoles Espinosa, su mujer, nunca le agradó el papel de primera dama, así como sus dos hijas, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, siempre intentaron adaptar su vida a la máxima normalidad posible. Sin embargo, hubo momentos en los que esto resultó completamente inviable, tanto antes como después de su mandato. Sin ir más lejos, las dos jóvenes protagonizaron una imagen muy polémica junto a los Obama que hizo saltar por los aires la discreción con la que solían manejarse en la esfera pública.

Desde entonces, son pocos los datos que se han conocido de sus respectivas vidas, aunque un reciente movimiento de Alba, la hija menor del ex mandatario, ha vuelto a situarla en la primera línea de la noticia. En medio del desequilibrio actual que sufre el mercado inmobiliario español, se ha comprado en solitario un inmueble valorado en 300.000 euros. Un logro poco habitual en su generación que, inevitablemente, genera cierto contraste si se tiene en cuenta que es hija de un ex líder socialista que defendió la igualdad de oportunidades. Unas oportunidades que, en cierta manera, quedaron en entredicho tras la crisis de 2008. Una situación que logró reconducir Mariano Rajoy posteriormente y que, a día de hoy, Pedro Sánchez no está consiguiendo gestionar adecuadamente, lo que provoca que la juventud se vea atrapada en altos alquileres y sueldos insuficientes que les impiden ahorrar y entrar en un mercado inmobiliario que prácticamente es inaccesible.

Alba Rodríguez Espinosa. (Foto: Gtres)

Según lo publicado, la vivienda está situada en el barrio madrileño de Valdezarza, muy cercana al chalet que se compraron sus padres en 2024 en Puerta de Hierro, una de las urbanizaciones residenciales más exclusivas y prestigiosas de la capital. Aunque no se tienen grandes datos, se sabe que es un quinto piso y que cuenta con dos dormitorios y una amplia terraza. Fue el pasado 1 de agosto cuando Alba Rodríguez Espinosa concluyó la compra del inmueble en una notaría de la calle de Alcalá, firmando una hipoteca con el Banco Santander de 240.000 euros en un periodo de amortización de 30 años.

Así, la joven habría seguido los pasos de su hermana Laura, dos años mayor que ella, la cual en 2024 también tuvo la oportunidad de comprarse una vivienda en solitario. Sin duda, un logro poco habitual en su generación que vuelve a poner de manifiesto la posición privilegiada en la que se encuentra.

¿A qué se dedican las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero?

Como no podía ser de otra manera, el hecho de que el patrimonio de la familia de Zapatero haya incrementado ha despertado un gran interés por conocer cuáles son los ingresos que han permitido a sus dos hijas poder comprarse una vivienda en solitario. Alba estudió la doble titulación de Comunicación Audiovisual y Artes Escénicas en la Universidad Europea y su hermana Laura se graduó de un ciclo de grado medio en Imagen y Sonido en la Escuela Superior de Comunicación. Sin embargo, en 2019, quiso abrirse su propio camino en el mundo empresarial y fundó What The Fav una agencia de marketing a la que posteriormente se incorporó a trabajar su hermana. A día de hoy, ambas desempeñan labores de CEO.

Sonsoles Espinosa, Michelle Obama, José Luis Rodríguez Zapatero, Barack Obama, y Alba y Laura Rodríguez Espinosa en Washington. (Foto: Gtres)

Tal y como señala Vozpópuli (el medio encargado de sacar a la luz la nueva adquisición inmobiliaria de Alba), es un negocio pequeño que en 2024 tan solo contaba con 6 empleados. Aun así, ese mismo año, consiguió una facturación cercana al medio millón de euros. La empresa ha ido creciendo año tras año, protagonizando una evolución excelente que ha permitido a las dos líderes de la compañía poder adquirir una vivienda propia para cada una en una de las zonas más caras de Madrid, donde el metro cuadrado, según Idealista, llega hasta los 5.192 euros.