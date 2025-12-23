En plena Plaza de Cibeles, uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, protagonizó un momento entrañable de la temporada navideña al entregar su carta a los Reyes Magos en el autobús de la Navidad de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). Este autobús, decorado especialmente para la ocasión, permanecerá hasta el 29 de diciembre en dicho enclave y ofrece a los ciudadanos, especialmente a los más pequeños, la oportunidad de depositar sus deseos y cartas en el Buzón Real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Pero en esta ocasión, la misiva del alcalde no era un simple deseo infantil; Almeida pidió algo que, para él y para muchos aficionados del fútbol, sería un auténtico sueño: que el Atlético de Madrid ganara la Champions League.

En declaraciones a los medios, Almeida explicó que este año había sido «bueno» y que los Reyes Magos son, sin duda, los únicos capaces de hacer «magia» para lograr que el Atlético conquistara el máximo título europeo en el fútbol de clubes. Acompañado por el delegado de Urbanismo, Movilidad y Medio Ambiente, Borja Carabante, y por el director gerente de la EMT, Alfonso Sánchez, el alcalde destacó el simbolismo de esta tradición y el papel que tiene la ilusión en la ciudad durante las fiestas navideñas. La entrega de la carta no solo refleja la pasión de Almeida por el Atlético de Madrid, sino también su capacidad de participar de manera lúdica y cercana en las actividades culturales y festivas que dinamizan la capital.

José Luis Martínez-Almeida en un acto oficial en Madrid. (Foto: Gtres)

El autobús de la Navidad de EMT Madrid se ha convertido en un auténtico punto de encuentro para los ciudadanos. Desde hace dos semanas, el personal de la empresa municipal ha distribuido cartas en las marquesinas de todos los distritos para que los niños puedan escribir sus mensajes a los Reyes Magos y entregarlos en el interior del autobús. Los pequeños tienen la oportunidad de depositar sus cartas de 11 a 14 horas y de 15 a 20 horas todos los días, salvo el 24 y 25 de diciembre. Almeida subrayó que este autobús permite a todos los madrileños traer su carta y sus deseos, simbolizando «lo que queremos que nos traigan los Reyes en esa mágica noche del 5 al 6 de enero», cuando la ciudad celebra con gran entusiasmo la llegada de Sus Majestades.

La tradición de recibir a los Reyes Magos en la Plaza de Cibeles es uno de los momentos más esperados del año, y el alcalde resaltó que es cuando la Navidad «más brilla» en la ciudad, ya que la ilusión de los niños y de los ciudadanos se siente de manera intensa. Este acto también permite que la magia de la Navidad se haga tangible para todos los madrileños, recordando que, aunque la vida adulta esté llena de responsabilidades, siempre hay espacio para los sueños y la fantasía, incluso para deseos futbolísticos como el que Almeida confía en ver cumplido.

En paralelo, la EMT y el Ayuntamiento llevan a cabo una campaña publicitaria titulada Donde para tu bus, empieza tu Navidad, que tiene un doble objetivo: felicitar las fiestas a los madrileños y recordar los servicios de transporte público que la empresa ofrece, incluyendo la red de autobuses y el servicio de Bicimad. Esta campaña fomenta también el uso del transporte público en una época de alto tráfico, contribuyendo a una Navidad más sostenible y organizada.

